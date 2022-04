CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; 9 Nisan 2022 Cumartesi 00.00'dan itibaren çift bilet uygulamasının geçerli olduğunu açıkladı. Tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL iken, İstanbul'da gece 00:00'dan sonra toplu ulaşım kullanan kişilerin, çift bilet tarifesi üzerinden 15.34 TL ödeyeceği öğrenildi. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı.İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.İBB BEYAZ MASA: 9 NİSAN'DAN CUMARTESİ 00:00 DAN İTİBAREN ÇİFT BİLET UYGULAMASI GEÇERLİ OLMUŞTURHakan Ergin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın resmi Twitter hesabını etiketledi ve "Merhabalar bu gece çift tarife olayı toplu taşımada gerçek mi acaba sayın yetkililer?" diye sordu.İBB Beyaz Masa; Hakan Ergin'e cevap verdi ve "Merhaba, 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:00 dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" ifadelerini kullandı.KÖROĞLU: "GECE 12'DEN SONRA METRO NASIL 15 TL BASIYOR? NEYİN TARİFESİ BU?"Sena Köroğlu: "Ekrem İmamoğlu ve İBB Beyaz Masa gece 12'den sonra metro nasıl 15 TL basıyor? Neyin tarifesi bu? Ve neden sürekli otobüs seferlerini iptal ederek insanları mağdur ediyorsunuz? Neyin zevki bu? Ne zamandan beri çift tarife? Kabataş Kağıthane hattı 62 ve 63 saat 22.00 ve 00.30 arası bekledim ancak gelmedi sebebi? Mağduriyet ne olacak? 63 Kabataş - Çeliktepe Kabataş durağında bekledim"ALPARSLAN: "EKREM İMAMOĞLU TAKSİDEN DAHA PAHALI"Önder Alparslan: "Sena hanım, taksi daha ucuz. Onu tercih edin. Ekrem İmamoğlu taksiden daha pahalı"Şerif Sundu: "Taksi ücretinden biraz düşük alıyorsunuz hizmet böyle olur"Süheyl Burak: "Adaylığı sırasında, 'İstanbulʼda ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu başkanım, gündüz 7 lira 67 kuruş aldığı vatandaştan gece de 15 lira 34 kuruş almaya başlamış: 'İBB, iyi geceler diler...'"Hasan Tamar: "Çifte tarife. Her şey güzel oluyor"GECE ULAŞIMI UYGULAMASINA 27 AĞUSTOS 2109 TARİHİNDE GEÇİLDİİstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesinin çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, gündüz tarifesinin çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli.Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.METRO HATLARIMIA Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro HattıMl B Yenikapı - Kirazı Metro HattıM2 Yenikapı - Hacıosman Metro HattıM4 Kadıköy - Tavşantepe Metro HattıM5 Üsküdar - Çekmeköy Metro HattıM6 Levent – Rumeli Hisarıüstü Metro HattıMETROBÜS HATLARIBeylikdüzü – SöğütlüçeşmeAvcılar-Söğütlüçeşme (02.00'ye kadar)Beylikdüzü-Zincirlikuyu (02.00'ye kadar)OTOBÜS HATLARI25G Sarıyer – Taksim40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim11 US Sultanbeyli – Üsküdar19S Yenidoğan Sarıgazi – Kadıköy15F Beykoz – Kadıköyl30A Deniz Harp Okulu – KadıköyH6 Yunus Emre Mahallesi – İstanbul HavalimanıE3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4. Levent MetroSabiha Gökçen Havalimanı – KadıköyŞEHİR HATLARIKadıköy – Karaköy – BeşiktaşBostancı – Adalar