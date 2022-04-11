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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce alınan karara göre; 00.00'dan sonra toplu taşıma kullananlar 15.34 TL ödeyecek. İBB, İETT'ye geçen hafta yüzde 40 zam yapmıştı. Gece tarifesinin fahişçe artırılması ise tepkilere neden oldu.

CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Ekleme: 11.04.2022 - 15:15 Güncelleme: 11.04.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; 9 Nisan 2022 Cumartesi 00.00'dan itibaren çift bilet uygulamasının geçerli olduğunu açıkladı. Tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL iken, İstanbul'da gece 00:00'dan sonra toplu ulaşım kullanan kişilerin, çift bilet tarifesi üzerinden 15.34 TL ödeyeceği öğrenildi. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı.

İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.

İBB BEYAZ MASA: 9 NİSAN'DAN CUMARTESİ 00:00 DAN İTİBAREN ÇİFT BİLET UYGULAMASI GEÇERLİ OLMUŞTUR

Hakan Ergin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın resmi Twitter hesabını etiketledi ve "Merhabalar bu gece çift tarife olayı toplu taşımada gerçek mi acaba sayın yetkililer?" diye sordu.

İBB Beyaz Masa; Hakan Ergin'e cevap verdi ve "Merhaba, 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:00 dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" ifadelerini kullandı.

KÖROĞLU: "GECE 12'DEN SONRA METRO NASIL 15 TL BASIYOR? NEYİN TARİFESİ BU?"

Sena Köroğlu: "Ekrem İmamoğlu ve İBB Beyaz Masa gece 12'den sonra metro nasıl 15 TL basıyor? Neyin tarifesi bu? Ve neden sürekli otobüs seferlerini iptal ederek insanları mağdur ediyorsunuz? Neyin zevki bu? Ne zamandan beri çift tarife? Kabataş Kağıthane hattı 62 ve 63 saat 22.00 ve 00.30 arası bekledim ancak gelmedi sebebi? Mağduriyet ne olacak? 63 Kabataş - Çeliktepe Kabataş durağında bekledim"

ALPARSLAN: "EKREM İMAMOĞLU TAKSİDEN DAHA PAHALI"

Önder Alparslan: "Sena hanım, taksi daha ucuz. Onu tercih edin. Ekrem İmamoğlu taksiden daha pahalı"
Şerif Sundu: "Taksi ücretinden biraz düşük alıyorsunuz hizmet böyle olur"

Süheyl Burak: "Adaylığı sırasında, 'İstanbulʼda ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu başkanım, gündüz 7 lira 67 kuruş aldığı vatandaştan gece de 15 lira 34 kuruş almaya başlamış: 'İBB, iyi geceler diler...'"

Hasan Tamar: "Çifte tarife. Her şey güzel oluyor"

GECE ULAŞIMI UYGULAMASINA 27 AĞUSTOS 2109 TARİHİNDE GEÇİLDİ

İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.

Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesinin çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.

Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, gündüz tarifesinin çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli.

Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.

METRO HATLARI

MIA Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı

Ml B Yenikapı - Kirazı Metro Hattı

M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı

M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı

M5 Üsküdar - Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent – Rumeli Hisarıüstü Metro Hattı

METROBÜS HATLARI

Beylikdüzü – Söğütlüçeşme

Avcılar-Söğütlüçeşme (02.00'ye kadar)

Beylikdüzü-Zincirlikuyu (02.00'ye kadar)

OTOBÜS HATLARI

25G Sarıyer – Taksim

40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim

11 US Sultanbeyli – Üsküdar

19S Yenidoğan Sarıgazi – Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

l30A Deniz Harp Okulu – Kadıköy

H6 Yunus Emre Mahallesi – İstanbul Havalimanı

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4. Levent Metro

Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy

ŞEHİR HATLARI

Kadıköy – Karaköy – Beşiktaş

Bostancı – Adalar
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