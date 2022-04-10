İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar

Türkiye, milli menfaatleri ile alakalı kararlarına yaptırımlarla müdahale etmeye çalışan ülkelere karşı net tutum sergileyerek politikalarından geri adım atmadı ve sonuca ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından önemi başta müttefikleri olmak üzere tüm dünya tarafından anlaşılan Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da tek tek kalkıyor.AMBARGO VE YAPTIRIM KARARLARI KALKIYORSuriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verilen destek, S-400 süreci ve Libya konusu gibi gelişmeler sonrası uygulanan ambargoların yersiz olduğu bir kez daha görüldü. Ambargoların kaldırılmasına ilişkin ilk adımlar ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya'dan geldi.ÖNEMLİ ÇIKARLAR VARABD'de Türkiye'nin yeni tip F-16 satın alım ve mevcut F-16'ların modernizasyonu teklifinin onaylanmasını öneren mektup Kongre'ye sunuldu. Mektupta ABD açısından ikili ilişkilerde savunma alanındaki ticari bağların desteklediği önemli çıkarlar olduğunun altı çizildi.Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ile Pentagon nezdinde başlatılan F-35 müzakerelerinin de önümüzdeki süreçte daha yoğun ve sonuç odaklı geçeceği öngörülüyor.KISITLAMALAR KALKIYORCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler zirvesinin ardından "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanması, konuşulmaması, hatta gündeme dahi gelmemesi gerekir" mesajının ardından gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü isimler arasında İngiliz mevkidaşı Liz Truss ve Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly de yer aldı.Toplantı sonrası Truss, İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı. Kanada ile ihracat izinleriyle ilgili sıkıntının mektup teatisiyle aşılması konusunda mutabık kalındı.Azerbaycan'ın topraklarını geri aldığı Karabağ Savaşı sırasında Türk SİHA'larının kullanılması nedeniyle ambargo uygulayan Kanadalı şirket iflas etti. Kanada'dan alınan lenslerin yerine ASELSAN CATS'leri geliştirmişti.SAMP-T SÜRECİ YENİDEN CANLANIYORTürkiye, Fransa ve İtalya'nın 2017'de Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren çalışması, 2019 sonuna doğru Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatması üzerine askıya alınmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası değişen güvenlik algısı bu sürecin yeniden canlanması gerektiğini ortaya koydu.Erdoğan'ın NATO liderler zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinin ardından bir Fransız heyet Türkiye'ye gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Bakan Hulusi Akar da İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.