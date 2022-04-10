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CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz

Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşı zam yağmuruna boğan CHP'li belediyeler artık algı yapmaya başladı. Bunun son örneği de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sabah trafiğini rahatlatmak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME gündemine alacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Yavaş'ın söz konusu açıklamasına vatandaştan büyük tepki geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan "Algı değil gerçek indirim istiyoruz” dedi.

CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz
Ekleme: 10.04.2022 - 15:07 Güncelleme: 10.04.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz
Başkanı Mansur Yavaş, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantı gündemine alacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Yavaş'ın bu açıklamasına Ankaralılar sosyal medyadan tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar neden bu saatler arasında indirim yapıldığını sorgularken, kimileri ise belediyenin toplu ulaşımında tüm gün bir indirimin yapması gerektiğini ifade etti. Bazıları ise otobüs ve minibüslere yapılan zammı eleştirdi.

VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: 'BU UYGULAMA ÇOK SAÇMA!'
Ümit Karakaş isimli sosyal medya kullanıcısı da Mansur Yavaş'a tepki gösterenlerden oldu. Karakaş sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi: 'Yanlış yaptın sayın başkan. Dolmuş ve otobüsçülerin gazına gelip 3 ay içinde %100 zam yaptınız!!! Bu dediğiniz uygulamada çok saçma, gelen yorumlardan da anlaşılıyor zaten.'

'BU NASIL HİZMET KARDEŞİM!'
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Ali Turan ise 'Bu nasıl hizmet kardeşim. Ben sabah 10 akşam 10 çalışan bir Ankaralıyım. Bende vergi veriyorum. Adil olun adil. Sana oy vermiştim ama bir daha verirsem değil elim kafam kırılsın' yorumunda bulundu.

'AMAN EKO DUYMASIN BALIKÇIDA HESAP YAPAR VALLAHİ!'
Bahadır Çevik ismindeki sosyal medya kullanıcısı ise Yavaş'a eleştirilerini şöyle dile getirdi: '45 dakikada binersen 4,5 TL 06.00-06.50 arası binersen 5 TL 06.00-06.55 arası binersen 5,5 TL 06.00-07.00 arası 6 TL 06.00-07. 15 arası 7.5 TL eğer mesaiye geç kalırsan cezaya katlanırsın işe geç kalmamak için müthiş çözüm bence aman eko duymasın balıkçıda hesap yapar vallahi!'

CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz

'ZENGİNLER İŞE RAHAT GİTSİN…'
Hüseyin Yıldırım ise sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'a 'Mansur başkan zenginler işe rahat gitsin fakirler erkenden işe başlasın diye mi bu karar alınacak acaba?' eleştirisinde bulundu. 

CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz

AK PARTİ'DEN TEPKİ: 'ALGI DEĞİL GERÇEK İNDİRİM'
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Mansur Yavaş'ın ulaşım ücreti indirimiyle ilgili açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Han, sosyal medyadan şunları yazdı: 'Sayın Mansur Yavaş Göstermelik adımları bırakın. Gerçekten Ankara halkını düşünüyorsanız, otobüslere ve diğer ulaşım esnafına veto ettiğiniz desteği getirin meclise. Otobüs ücretlerini 4,5 TL'ye geri çekin. Algı değil gerçek indirim istiyoruz.'

CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz

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CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz
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