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Beyaz Gazete
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Motorinin ardından benzine de indirim!

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatına 80 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinin ardından benzine de indirim!
Ekleme: 1.04.2022 - 09:59 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Motorinin ardından benzine de indirim!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona başlamasıyla dünya genelinde başlayan enerji krizi devam ediyor.

Enerji piyasalarındaki dalgalanma pompaya da yansıyor.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERE MASASINDAN SONRA GELEN İNDİRİMLER
Savaşın başlamasıyla varil fiyatı 130 dolarlara kadar yükselen petrolün, Türkiye'nin öncülüğünde iki ülke arasında yapılan müzakere görüşmelerinden çıkan olumlu mesajlarla 106 dolar seviyelerinde işlem görmeye başlamasıyla yükselen fiyatlar da geri dönüyor.

BENZİNDE 80 KURUŞ İNDİRİM
Bu kapsamda iç piyasada 30 Mart'ta motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılmasının ardından bir indirim de benzine geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatına 80 kuruş indirim bekleniyor.
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