Mete Horozoğlu Kimdir? Mete Horozoğlu Kaç Yaşında?
Mete Horozoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mete Horozoğlu kimdir sorusu yer aldı. Peki, Mete Horozoğlu kimdir? Mete Horozoğlu kaç yaşında? Mete Horozoğlu filmleri neler? İşte merak edilenler...
Mete Horozoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. İmajını yenileyen oyuncu sevenlerinin dikkatini çekti. En sık aratılanlar arasında ise Mete Horozoğlu kimdir ve Mete Horozoğlu kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak detayları merak eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Mete Horozoğlu kimdir ve Mete Horozoğlu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Mete Horozoğlu Kimdir?
Mete Horozoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mete Horozoğlu kimdir sorusu yer alıyor. Mete Horozoğlu 11 Ekim 1975 yılında Ankara’da doğmuştur. 2001 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi'de İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı burslu bir şekilde bitirmiştir. İstanbul’a yerleştikten sonra birçok projede yer almaya başladı. Nefes: Vatan Sağolsun filmiyle ve Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle oldukça tanındı. Mete Horozoğlu filmleri ve dizileri şu şekilde;
Rol aldığı tiyatro oyunları
Kurusıkı (oyun): Levent Kazak
Cam (oyun): Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Semaver ve Kumpanya: Sait Faik AbasıyanıkYavuz Pekman - Semaver Kumpanya
Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya
Anadolar : Muzaffer İzgü - Çığır Sahnesi Oyuncuları
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yaban (oyun) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch - Tiyatro Anadolu
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Tiyatro Anadolu
Filmografisi
Televizyon
Başlık Yıl Rol
Muhteşem Yüzyıl Kösem
2015-2016 Zülfikar
Ayrılsak da Berabariz
2015 Teoman
Benim Adım Gültepe
2014 Eşref
Kayıp
2013-2014 Mehmet
Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010-2013 Soner Talaşoğlu
Hesaplaşma 2009 Ozan
Kalpsiz Adam 2008 Bülent
Eksik Etek 2007
Yanık Koza
2005 Semih
Yalancı Karım 2005 Faruk
Dolunay 2005 Ünal
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2004 Dr.Mümtaz
Kalp Gözü
2004
Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım 2004
Kampüsistan
2003 Erdem
Sinema
Başlık Yıl Rol
Tehlikeyle Flört 2015 Sırrı
Açlığa Doymak
2012 Eyüp
Kurtuluş Son Durak
2012 Nejat
Vay Arkadaş
2010 Dildo
Kavşak 2010 Tamer
Nefes: Vatan Sağolsun
2009 Yüzbaşı Mete
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol 2005
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2005 Memur Çığırtkan
Seslendirme
Başlık Yıl
Star Wars: Asiler 2014
The Wackness 2008
Asteriks Vikinglere Karşı 2007
Arthur ile Minimoylar 2006
Ödüller
Ödüller ve Adaylıklar
Yıl Ödül Kategori Dizi-Film-Tiyatro Sonuç
2010 3.Yeşilçam Ödülleri
En İyi Erkek Oyuncu Nefes: Vatan Sağolsun
Adaylık
2010 15.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Nefes: Vatan Sağolsun
Adaylık
2011 6.Vefa Lisesi Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri
En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu Cam Kazandı
2011 GSÜ En Ödülleri En İyi Tiyatro Erkek Oyuncu[6]
Cam Kazandı
2013 Haliç Üniversitesi Yılın Enleri En İyi Erkek Oyuncu[7]
Kayıp (dizi)
Kazandı