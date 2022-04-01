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CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet skandalıyla gündeme gelmesiyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilliği'ne seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu'ndan verilen 1 yıl 11 ay hapis cezası, Yargıtay'da onandı. Hapis cezası nedeniyle Tüfekçioğlu'nun görevinin düşürüldüğü açıklayan valilik, yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
Ekleme: 1.04.2022 - 16:04 Güncelleme: 1.04.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
Bilecik Valiliği de Bilecik Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen Muharrem Tüfekçioğlu hakkında 2016 yılındaki 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi' suçuna ilişkin cezanın Yargıtay'da onandığını açıkladı.

Bilecik Valiliği açıkladı: Tüfekçioğlu'nun hapis cezası onandı

Tüfekçioğlu'nun hapis cezası nedeniyle başkan vekilliği yapamayacağını açıklayan valilik, yeniden seçim yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 01/04/2022 tarihli yazıları ile 03 Mart 2022 tarihinde Bilecik Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen Muharrem Tüfekçioğlu hakkında 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi' suçunu işlemesi nedeniyle, Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18/03/2016 tarih ve 2015/441 Esas, 2016/133 sayılı Kararı ile verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 22/02/2022 tarihli kararı ile onanması üzerine kesinleştirildiği Valiliğimize bildirilmiştir. Yargıtayca onanan karar ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesi gereğince Muharrem Tüfekçioğlu'nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince yeni bir Başkan Vekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ne olmuştu?

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesiyle, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.


Suçüstü yakalanan Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmaya dahil edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun talebiyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Geçen mart ayında Bilecik Belediye Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili olarak seçilmişti.
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