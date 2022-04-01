  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Ekleme: 1.04.2022 - 19:09 Güncelleme: 1.04.2022 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

'ENERJİDEKİ İŞ BİRLİĞİ ORTAK MENFAATİMİZE'

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Başkan Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

Başkan Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

'MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞLER ENGELLENMEMELİ'

Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.


Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in o sözlerine yanıt
CHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alınmıştı! Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti
Başkan Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi!
CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz
Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı 'Herkes benden sıkıldı' deyip buzdolabından çıktı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Zelenskiy-Putin görüşmesi İstanbul'da mı yapılacak?
Rusya gazı kesecek mi? Resmi açıklama geldi: Putin kararnameyi imzalamıştı
Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel ve Cemal Kaşıkçı davası açıklaması
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı

Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

İstanbul'da trajikomik olay! Sitede 'hayalet komşu' paniği! Uzmanlar uyardı

İstanbul'da trajikomik olay! Sitede 'hayalet komşu' paniği! Uzmanlar uyardı