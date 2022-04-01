  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu.. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğinibelirtti.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Ekleme: 1.04.2022 - 11:56 Güncelleme: 1.04.2022 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından saatırbaşları...

İSTANBUL'DA ANLAMLI BİR İLERLEME VAR

(Mariupol'da insani amaçlı 'sessizlik rejimi') Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. Toplam Ukrayna'da 87 vatandaşımız var tahliye edeceğiz. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Bir an önce liderleri de bir araya getirerek artık kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var. O nedenle temaslarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan biz bakanlar ile görüşüyoruz. bir yandand da Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenski, Başkan Erdoğan'a Ukrayna'nın dostu diye hitap ederek, "Ukrayna'nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Yıllık izinlerini kullanmayanlara kötü haber! Yargıtay'dan yıllık izin kararı!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!