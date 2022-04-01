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Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber

Apple, iOS 15.4.1 güncellemesini iPhone kullanıcıları için dün akşam saatlerinde indirmeye açtı. iOS 15.4.1 güncellemesi, iOS 15.4’e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesi sorununu çözüyor. Eğer "iOS 15.4 sonrası pilim hızlı bitiyor" diyorsanız, iPhone'unuzu iOS 15.4.1'e güncellemeyi deneyebilirsiniz. İşte iOS 15.4.1 güncellemesinin tüm özellikleri...

Ekleme: 1.04.2022 - 22:41 Güncelleme: 1.04.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haberiPhone için iOS güncellemeleri göndermeye devam eden Apple, son olarak iOS 15.4 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iOS 15.4 güncellemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yakından alakalı, oldukça kullanışlı bir özellik getirmesiyle öne çıkmıştı. Çünkü bu güncelleme, maske ile Face ID özelliği sunmuştu. Böylece iPhone kullanıcılarının artık maske takarken de Face ID'yi kullanabilmesi sağlanmıştı. Ancak Apple, iOS 15.4 güncellemesi sonrası pilin hızlı tükendiğine dair bazı şikayetler almıştı. Nitekim teknoloji devi dün akşam saatlerinde iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı ve bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı.

iOS 15.4.1 NELER GETİRİYOR?

Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 15.4.1 güncellemesi, iOS 15.4'e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesini çözüyor. Böylece Apple, iPhone kullanıcılarının 'iOS 15.4 sonrası pilim çabuk bitiyor' şikayetinin sona ermesini amaçlıyor. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de içeren bu güncelleme, aşağıdaki hata düzeltmelerini de içeriyor:

Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlaması

Made for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesi

Öte yandan Apple bu güncellemeyi tüm kullanıcılara öneriyor. iPhone'unuzu güncellemek için ise Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.

Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber

iOS 15.4.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)
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