Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber

iPhone için iOS güncellemeleri göndermeye devam eden Apple, son olarak iOS 15.4 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iOS 15.4 güncellemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yakından alakalı, oldukça kullanışlı bir özellik getirmesiyle öne çıkmıştı. Çünkü bu güncelleme, maske ile Face ID özelliği sunmuştu. Böylece iPhone kullanıcılarının artık maske takarken de Face ID'yi kullanabilmesi sağlanmıştı. Ancak Apple, iOS 15.4 güncellemesi sonrası pilin hızlı tükendiğine dair bazı şikayetler almıştı. Nitekim teknoloji devi dün akşam saatlerinde iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı ve bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı.iOS 15.4.1 NELER GETİRİYOR?Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 15.4.1 güncellemesi, iOS 15.4'e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesini çözüyor. Böylece Apple, iPhone kullanıcılarının 'iOS 15.4 sonrası pilim çabuk bitiyor' şikayetinin sona ermesini amaçlıyor. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de içeren bu güncelleme, aşağıdaki hata düzeltmelerini de içeriyor:Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlamasıMade for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesiÖte yandan Apple bu güncellemeyi tüm kullanıcılara öneriyor. iPhone'unuzu güncellemek için ise Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.iOS 15.4.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİiPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone 6siPhone 6s PlusiPhone SE (1. nesil)iPhone SE (2. nesil)iPhone SE (3. nesil)