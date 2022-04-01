Ankara'da 3 terör örgütüne birden operasyon!

Alınan bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının üst üste yapılan başarılı operasyonlar sonrası toparlanmak amacıyla yeniden biryapılanma yoluna gittikleri istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince çalışmalar derinleştirildi.Örgütün DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak ve mevcut örgüt mensuplarının finansını sağlamak üzere kurduğu hücrenin deşifreedilmesi üzerine internetten şifreli haberleşmeye çalışan örgüt mensuplarının daha önceden belirlenen şifreler üzerinden birbirleri ile irtibatkurdukları tespit edildi. Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda örgüte eleman kazandırmafaaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen ve çatışma bölgelerine geçme ve eleman geçirme arayışında olduğu değerlendirilen A.Y., örgüteeleman kazandırma ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan İ.U, yine örgüte elemankazandırma faaliyetlerinde bulunan H.Z. isimli 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'nın Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenleneneşzamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok saydı dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. DEAŞ silahlı terörörgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının Ankara TEM Şube Müdürlüğündesürdüğü öğrenildi.PKK/YPG ÜYESİ 7 KİŞİ YAKALANDIPKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda ise Suriye'de bulundukları dönemde örgüt içerisindefaaliyet gösteren ve ülkemizde kurye/işbirlikçilik amaçlı bulunan şahısların tespitine yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucundateröristlerin Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarını finanse ettikleri tespitedildi. Yapılan tespitlerin ardından internet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılan ve örgüt finansmanıfaaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen M.M., çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarınayönelik organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen R.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespitedilen H.E, A.E., S.E., H.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen B.A. isimli 7 şahsa yönelikolarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde operasyon düzenlendi. Ankara'nın Altındağ ve Beypazarı ilçelerindedüzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dökümana el konuldu.FETÖ'NÜN GÜNCEL KAMU YAPILANMASINA OPERASYONAnkara'da kritik kamu kurumlarında denetçi ve müfettiş olarak görev yaptıkları tespit edilen FETÖ üyesi şüphelilere yönelik mart ayı içerisindeAnkara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'üörgütün kritik kamu kurumlarındaki iç denetçi/müfettiş yapılanmasına ilişkin bilgiler vererek etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Operasyonesnasında yine bu kurumlarda çalışan iç denetçi ve müfettişlerden 3'ü TEM Şubesine gelerek etkin pişmanlıktan yararlanmışlardı. Etkinpişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları, ifadelerinde örgütsel faaliyetlere hain darbe girişimi sonrasında bir süre ara verildikten sonra bazıiç denetçi ve müfettişlerin devam ettiğini ancak üst düzey tedbirler uygulanmaya başlandığını, takiyye ve gizlenme tedbirlerini sürdürürkentakiyye yöntemlerinin mahrem yapılanmalarda olduğu gibi yapılmaya başlandığını itiraf etti.Operasyonda yakalanan ve kendiliğinden TEM Şubesine gelerek etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları doğrultusundaAnkara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ifade analizleri için özel ekip kurulmuş, titizlikle yapılan teyit ve teknik analiz çalışmalarısonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa ile koordine kurularak bir kısmı kritik kurumlardaki örgütsel faaliyetleri organize eden yöneticiseviyesinde, bir kısmı ise güncel olarak örgütsel faaliyetlere katılmaya halen devam ettikleri bilgilerine ulaşılan operasyonda 6'sı halengörevde olan, diğerleri ihraç iç denetçi/müfettiş toplam 12 şüpheliye yönelik olarak Ankara merkezli iki ilde eşzamanlı olarak düzenlenenoperasyonda 10 şüpheli yakalandı.4. FETÖ/PDY KARA KUVVETLERİ ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYONFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, daha önce yapılan operasyonlarda etkinpişmanlıktan yararlananların ifade içeriklerinden ve örgütün askeri mahrem alanda haberleşme yöntemi olarak kullandığı büfelerdenperiyodik ve ardışık olarak arandıkları teknik analizlerle tespit edilen 1 mahrem örgüt sorumlusu, 5'i aktif görevde astsubay, 4' ü ise ihraçastsubay ve eski askeri okul öğrencisi toplam 10 şüpheliye yönelik olarak Ankara merkezli 6 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilenoperasyonda da 5 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdürüldüğü bildirildi.