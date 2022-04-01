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81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!

Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada deterjan, bebek bezi, sabun, şampuan gibi ürünlerden alınan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini açıklamıştı. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak.

81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Ekleme: 1.04.2022 - 10:52 Güncelleme: 1.04.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı.

Bu uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!

İNDİRİM BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!
Düzenlemenin bugünden itibaren hayata geçmesiyle Ticaret Bakanlığı ekipleri de 81 ilde denetim yapacak. KDV değişikliklerini etiketlere yansıtmayan firmalara ceza kesilecek.

150 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLARDA KDV ORANI YÜZDE 8'EİNİYOR
Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

Afet riski sebebiyle dönüştürülen konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulanacak.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek.

Diğer taraftan Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!

TIBBİ CİHAZLARDAKİ İNDİRİMLİ KDV UYGULAMASININ KAPSAMIGENİŞLİYOR
Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak. Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

SERTİFİKALI TOHUM VE FİDANLARIN TAMAMI YÜZDE 1 KDV'YE TABİTUTULACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak. Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.

YATLARIN, KOTRALARIN KDV'Sİ YÜZDE 18'E YÜKSELTİLECEK
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde özel matrah uyguladıkları, bir diğer ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı yüzde 18 olacak.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı da yüzde 18 olarak uygulanacak.

Erdoğan daha önceki açıklamalarında da KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indireceklerini açıklamış Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla meskenler ile tarımsal sulamada elektriğin KDV'si de yüzde 8'e düşürülmüştü.
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