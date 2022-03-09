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THY'den sefer iptali açıklaması!

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 10 Mart Perşembe günü toplam 205 seferini iptal eden Türk Hava Yolları her iki havalimanında da uçuş kısıtlamasına gidilmesi nedeniyle 11 Mart Cuma günüde bazı seferlerini iptal etti.

Ekleme: 9.03.2022 - 23:01 Güncelleme: 9.03.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
THY'den sefer iptali açıklaması!THY 11 Mart tarihli kalkış ve varışlı olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 olmak üzere toplam 213 seferini iptal etti.

SEFER İPTALLERİ ARTABİLİR

Operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının atabileceği belirtilirken THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında iptaller yaşandığı belirtilerek 'Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz' denildi

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