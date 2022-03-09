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Rusya zırhlı trenlerle ağır silahlarını Ukrayna'ya gönderdi!

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal girişiminde 14. güne girilirken, Rus ordusundan savaşın şiddetini daha da artıracak bir hamle geldi. Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.

Ekleme: 9.03.2022 - 09:58 Güncelleme: 9.03.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya, hem kendi topraklarından hem de Belarus'tan ağır silahlar naklederek, Kırım'dan da Ukrayna'nın güney kentlerine zırhlı trenlerle silahlar gönderdi.

Ağır silahların taşındığı trenlerden birine ait sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Rusya'nın Kırım'daki askeri birliklerinden roket, ağır zırhlı araçlar ve hafif silahlar gönderdiği ifade edildi.

Rusya zırhlı trenlerle ağır silahlarını Ukrayna'ya gönderdi!

Rus askerleri tarafından korunan trenlere yüklenen silahların ise Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.

Trenlere, Sovyetler yapımı ZU-23-2 tipi makineli uçaksavar toplarının da bulunması dikkat çekti.

Rusya zırhlı trenlerle ağır silahlarını Ukrayna'ya gönderdi!

'Amur' ve 'Baykal' olarak isimlendirilen trenlerin ne kadar silah taşıdığı konusunda kesin bilgi edinilemezken, Rusya Savunma Bakanlığı da silah taşıyan Rus trenleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
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