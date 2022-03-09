Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı ateşkes ilan edilerek insani koridora izin verildi.Rusya Savunma Bakanlığı önceki gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için Moskova saatiyle dün 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklamasının ardından kentlerden tahliye işlemi başladı.ZORLU ŞARTLARAteşkesin ardından çok sayıda sivil, Kiev ile İrpin arasında yer alan ve Rusların geçişini önlemek için Ukrayna tarafından havaya uçurulan köprünün olduğu bölgeye akın etti.İrpin kentindeki sivillerin yoğun kar yağışı altında önce Kiev'e oradan da daha güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kaldı.Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçirildi.Yaşlı, çocuk ve hastalar bölgedeki bir ırmağın üzerine kurulan tahta geçitten geçerken oldukça zorlandı. Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuldu.KONVOYA SALDIRITahliyeler, Rus güçlerin belirli aralıklarla ateşkesi ihlal etmesine ve kar yağışının neden olduğu zorluklara rağmen devam etti.Sumi kentinde tahliye süreçleriyle ilgili çekilen görüntülerde, insanların çok az eşya ile otobüslerle taşındığı, bazı insanların ise yürüyerek yaşadıkları yerleri terk ettiği görüldü.Sumi'de Rus birliklerinin sivil yerleşimlere saldırısından kaçan Ukraynalılar, Poltava'ya gitmek için ilk konvoyla beraber yola çıktı. Konvoya Rus askerleri tarafından tanklardan ateş açıldı.O anları kaydeden bir Ukraynalı, 'Tanklar şehre girdi ve ateş açıyorlar' dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, Rus güçlerin Mariupol'de 300 bin sivili rehin tuttuğunu, mutabakata rağmen tahliyeyi engellediğini iddia etti.