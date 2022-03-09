  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından 5 kentte sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Kar yağışı altındaki tahliyeler sırasında yürek burkan manzaralar yaşandı.

Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!
Ekleme: 9.03.2022 - 09:08 Güncelleme: 9.03.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı ateşkes ilan edilerek insani koridora izin verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı önceki gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için Moskova saatiyle dün 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklamasının ardından kentlerden tahliye işlemi başladı.

Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!

ZORLU ŞARTLAR
Ateşkesin ardından çok sayıda sivil, Kiev ile İrpin arasında yer alan ve Rusların geçişini önlemek için Ukrayna tarafından havaya uçurulan köprünün olduğu bölgeye akın etti.

İrpin kentindeki sivillerin yoğun kar yağışı altında önce Kiev'e oradan da daha güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!

Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçirildi.

Yaşlı, çocuk ve hastalar bölgedeki bir ırmağın üzerine kurulan tahta geçitten geçerken oldukça zorlandı. Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuldu.

Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!

KONVOYA SALDIRI
Tahliyeler, Rus güçlerin belirli aralıklarla ateşkesi ihlal etmesine ve kar yağışının neden olduğu zorluklara rağmen devam etti.

Sumi kentinde tahliye süreçleriyle ilgili çekilen görüntülerde, insanların çok az eşya ile otobüslerle taşındığı, bazı insanların ise yürüyerek yaşadıkları yerleri terk ettiği görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!

Sumi'de Rus birliklerinin sivil yerleşimlere saldırısından kaçan Ukraynalılar, Poltava'ya gitmek için ilk konvoyla beraber yola çıktı. Konvoya Rus askerleri tarafından tanklardan ateş açıldı.

O anları kaydeden bir Ukraynalı, 'Tanklar şehre girdi ve ateş açıyorlar' dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, Rus güçlerin Mariupol'de 300 bin sivili rehin tuttuğunu, mutabakata rağmen tahliyeyi engellediğini iddia etti.
CHP'li Aydın Büyükşehir’deki yolsuzluk soruşturması Ankara’ya uzandı! Mansur Yavaş’ın gözde ismi 2 yılla yargılanacak
Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...
Rusya zırhlı trenlerle ağır silahlarını Ukrayna'ya gönderdi!
Fransız bakan ve genel kurmay başkanı Rusya'da gizli bir toplantı gerçekleştirdi!
CHP'li Engin Altay 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' diye izin alarak kaçak villa dikmiş
Rusya-Ukrayna savaşının maliyeti 1 trilyon dolar
ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı
Rusya-Ukrayna savaşında umuda kaçış!
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
Lavrov, Türkiye'ye geliyor!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başlıyor
Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı
Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli! AFAD'a ait 23 TIR bölgeye ulaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
iPhone uygun fiyatlı yeni modeli SE 2022'yi tanıttı!

iPhone uygun fiyatlı yeni modeli SE 2022'yi tanıttı!

Google'dan flaş hamle!

Google'dan flaş hamle!

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

MEB'den matematik seferberliği!

MEB'den matematik seferberliği!