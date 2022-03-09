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Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yararlılar var!

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, servis sürücüsü ile altı öğrenci yaralandı.

Ekleme: 9.03.2022 - 14:20 Güncelleme: 9.03.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yararlılar var!M.B.'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yararlılar var!

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yararlılar var!

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.
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