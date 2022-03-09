Kriz masası kuruldu! Acil eylem planına geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı, “1987'den sonra en iddialı yağış geliyor” uyarısı üzerine alarma geçen BEDAŞ, sert hava koşullarında Avrupa Yakası’nda enerji sıkıntısı yaşanmaması için “kriz masası” oluşturdu. 1.120 personel, 236 binek ve 15 adet 4X4 araç ile 19 jeneratör sahada konuşlandırılırken arıza ekipleri ve yöneticilerinin izinleri iptal edildi, vardiya planları yeniden düzenlendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mart Perşembe sabahından itibaren İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) alarm durumuna geçerek acil eylem planını devreye aldığını duyurdu. İlk etapta BEDAŞ Genel Müdürlük Binası’ndaki Kesinti Operasyon Merkezi’nde kriz masası oluşturan şirket, olası enerji sıkıntılarına karşı sahada 1.120 personel, 236 binek ve 15 adet 4X4 araç ile 19 jeneratörü sahada konuşlandırdı. Bu sırada kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle bakım ve yatırım çalışmaları için yapılacak planlı kesintiler de iptal edildi.15 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE 23 ARIZA BAKIM ONARIM BİRİMİ ALARM DURUMUNDAİstanbul’un Avrupa Yakası’nda 5,3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmet veren BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “10 milyondan fazla nüfusa sahip olan bölgemize kesintisiz enerji sağlamak için 7 gün 24 saat esası ile çalışıyoruz. Meteorolojiden gelen uyarı kapsamında hızla harekete geçerek ön hazırlıklarımızı yaptık. Zorlu hava koşulları nedeniyle ortaya çıkabilecek arızaları gidermek için 15 işletme müdürlüğümüz ile 23 arıza bakım onarım birimimizi alarm durumuna geçirdik. Sistem İşletme Direktörü, Şebeke Yönetim Müdürü, Operasyonel Teknolojiler Müdürü, Kesinti ve İş Gücü Ekip Lideri, SCADA Ekip Lideri ve ilgili birimlere bağlı teknik personelin de içinde bulunduğu bir kriz masası oluşturduk. İstanbul Valiliği, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) düzenlediği ‘Kar Yağışı ile Mücadele Toplantıları’na katılım sağlayarak, ilgili paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunduk. Bu arada arıza ekipleri ve yöneticilerimizin izinlerini iptal ederek, yağış günlerine ilişkin vardiya planlarını yeniledik. Arıza ekiplerinin kullandığı araçların tamamını kış lastikleri ve zincir takımları hazır olarak ilgili İşletme bölgelerinde göreve hazır durumda bekletiyoruz. Anlık SMS bilgilendirmeleriyle vatandaşlarımızı olası aksamalar, kesintiler ve onarım çalışmaları konusunda bilgilendireceğiz” denildi.ULAŞIMDAKİ AKSAMALARA KARŞI DESTEK ALINACAKSahadaki organizasyonun, coğrafi büyüklük, şebeke bağlantısallığı, kullanıcı sayısı, envanter büyüklüğü gibi parametreler göz önüne alınarak oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, kış koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanması durumunda ise İBB AKOM’da bulunacak olan nöbetçi personel üzerinden ilgili kurum ve belediyelerden destek alınacağına dikkat çekilirken yoğun kar yağışına karşı İstanbul Avrupa Yakası için alınan önlemler şöyle sıralandı:“Olası yoğunluk senaryolarına karşı BEDAŞ Çağrı Merkezi’nde 385 personelin vardiyaları yeniden planlandı. İhtiyaç olması halinde 125 kişilik yedek ekip de her an göre çağrılabilecek.“Sahada 1.120 personel, 236 binek ve 15 4X4 araç ile 19 jeneratörü göreve hazır bir şekilde konuşlandırıldı.“Kesinti İş Gücü ve SCADA merkezi ekiplerinin vardiya çizelgesinde olası kesinti yoğunluğu göz önüne alınarak mühendis ve operatör sayısı artırıldı.“Olumsuz hava koşullarının yaşanabileceği bilgisi ile birlikte orta gerilim fiderlerinde yük dengelemesi, ring arızası bulunan şebeke unsurlarındaki onarım işleri tamamlandı.“Orta gerilim seviyesindeki anahtarlama noktalarını uzaktan izleme ve kontrol yeteneğine haiz noktalara taşındı. Böylelikle olası kesinti durumlarında hızlı müdahale ve yeniden enerjilendirme süreci işletilebilecek.“Dağıtım hizmet bölgesindeki; Arnavutköy, Çatalca, Silivri ile kısmi olarak Eyüpsultan ve Sarıyer’de orta gerilim düzeyinde elektrik enerjisi dağıtımı, havai hatlarla gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda, 2021 yılında orta gerilim havai hatların tamamında tespit ve kapsamlı bakımlar yapıldı. Yine işletme ve bakım sorumluluğu BEDAŞ’a ait olan trafo merkezlerinin yüzde 91’inde de kapsamlı bakım çalışmaları tamamlanmış durumda.