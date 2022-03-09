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Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Örgütün ABD'de bulunan yayıncılarının Twitter hesaplarından Gülen’in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. Taziye formatındaki tweet'ler kısa sürede kaldırıldı.

Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar
Ekleme: 9.03.2022 - 00:53 Güncelleme: 9.03.2022 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar
FETÖ'nün ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books ve Blue Dome Press isimli Twitter hesapları, gece saatlerinde Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bir mesaj paylaştı.

MESAJLAR KISA SÜREDE SİLİNDİ

Gülen'in varisinin, damadı Cevdet Türkyolu olduğuna dair bilginin yer aldığı taziye ilanı formatındaki mesaj kısa süre sonra silindi.

'TÜRKYOLU'NU DESTEKLEYENLER YAYDI'

Öte yandan, Gülen'in öldüğüne dair haberi örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu'nu destekleyenlerin yaydığı görüldü. Bu durum, paylaşımların örgütün kendi içindeki bir kavgası olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.

FETÖ DERGİSİNİN HESAPLARI

FETÖ'ye ait Çağlayan Dergisi, Google Play'de Tughra Books ismiyle; iTunes'da ise Blue Dome Press ismiyle yayın yapıyor.

Her iki uygulamanın da kayıtlı olduğu şirketin adresi '335 Clifton Bulvarı Clifton, New Jersey 07011' olarak gösteriliyor.



Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar

Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar
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