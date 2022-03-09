Başkan Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, yarın saat 18,30'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacak.BAŞKAN ERDOĞAN, URSULA VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜÖte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.