Başkan Erdoğan'dan karşılama töreni!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Herzog'u taşıyan uçaktaki detaylar dikkat çekti. Edinilen son dakika habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşılıyor...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı. Herzog'u taşıyan uçaktaki detaylar dikkat çekti...



BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI



Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.





TÜM BOYUTLARI İLE GÖZDEN GEÇİRİLECEK



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.



Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.



Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.



DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR!



14 yıl sonra ilk defa türkiye'yiz ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u taşıyan uçaktaki motifler dikkat çekti. Herzog'un Türkiye'ye gelirken kullandığı İsrail'e ait uçağın üzerine İngilizce ve Türkçe olmak üzere "barış", "iş birliği" ve "gelecek" kelimeleri yazıldı. Ayrıca uçağın arka kısmında ise İstanbul motiflerinden Ayasofya Camisi'ne ve Galata Kulesi ile İstanbul Boğazı'nın çizimine yer verildi.



İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ



İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.



Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.



Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.



Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.



İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti. Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.



Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti. Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.



