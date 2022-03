Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...

Vladimir Putin ve Volodimir Zelenskiy barış görüşmelerine izin vermelerine rağmen çatışmaları sonlandırmak için taleplerinden geri adım atmazken barış görüşmelerinin 3. günü de geride kaldı. Rusya'nın Ukrayna'nın kalbine ilerleyişini sürdürdüğü savaşta Ukrayna da sokak sokak savunma yapmaya devam ediyor. Gelinen noktada Rus ordusu karadan girmeye çalıştığı ve birçok noktada kontrolü ele geçirdiği Ukrayna topraklarında ağır kayıplar da veriyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya Ukrayna savaşında bugüne kadar 10 bine yakın Rus askeri öldürüldü.Diğer yandan 400'den fazla sivilin öldüğü Rusya saldırılarında BM rakamlarına göre 2 milyona yakın Ukraynalı da evinden oldu.Ayrıca Zelenskiy suikast iddiaları üzerine yaptığı paylaşımda 'Kiev'de kalıyorum' açıklaması yaptı.Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar sürerken Rus ve Ukraynalı medya organları Zelenskiy'nin suikast ihtimaliyle ilgili tartışmaları manşetlerine taşıdı. Bunun üzerine Ukrayna devlet başkanı Kiev'de olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rusya'ya saygı çağrısı yaparken Biden liderliğindeki 4 ülkenin devlet başkanı yaptırımları arttırma kararı aldı.12.58: BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.12.30: RUSYA'DAN ABD'YE MESAJ! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Soğuk Savaş dönemindeki gibi barışçıl yaşam ilkesine dönmeliyiz.11.45: (Ateşkes bozuldu iddiaları üzerine) RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: Birliklerimiz ateşkese uyuyor.10.42: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '2 bin 482 altyapıyı vurduk' denildi.10.00: SİVİLLERİN TAHLYİESİ İÇİN 5 KENTTE GEÇİCİ ATEŞKES BAŞLADI09.20: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Josep Borrell ile görüştüm. AB'ye kararlı duruşu ve atılmış bir dizi kararlı eylem için minnettarız. Ancak Rusya'ya yeni bir sert yaptırımlar getirme ihtiyacı acil. Baskının artırılması gerekiyor' dedi.08.58: Ukrayna'dan Kiev, Mariupol ve İrpin'de yığınak iddiası: Rusya ekipman ve insan gücünü arttırıyor08.53: Rusya Ukrayna arasında insani koridor oluşturmak amacıyla saat 10.00'da yeniden ateşkes denenecek.08.13: BM evini terk edenlerin sayısını 1 milyon 765 bin 68 olarak açıkladı.04.10: Dünya Bankası aldığı son dakika kararıyla Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.03.00: Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, 'Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum.' ifadelerini kullandı.01.43: Macron, seçmenlerle yaptığı toplantıda Rusya'ya saygı çağrısı yaptı.ZELENSKİY: 'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, 'Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum.' şeklinde konuştu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.UKRAYNA'DA SAVAŞ VAR VE HER GÜN PAZARTESİGece yarısından sonra yayınlanan 9 dakikalık videoda Zelenskiy, 'Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz.' ifadelerini kullandı.BU SAVAŞTA RUSYA'NIN İZİ KALMAYACAKVolodimir Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, 'Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle' dedi.Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleriKendilerini ve ülkelerini 'kahramanca' savunan herkese teşekkürlerini ileten Zelenskiy, 'Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya'daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz.' diye konuştu.'RUSYA KORİDOR SÖZÜNÜ TUTMADI'Zelenskiy, Rusya'nın 'insani koridor' açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, 'Belarus'ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız.' ifadelerini kullandı.Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, 'Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum.' mesajını verdi.Zelenskiy ayrıca Vladimir Putin'in talimat verdiği söylenen ve Rusya'nın söz verdiği insani koridorun beklendiği gibi açılmadığı, yalnızca gerekeni yaptıkları algısı için medyaya bu görüntüler verilmesi için bir düzenek kurulduğunu belirtti.SİVİL CAN KAYIPLARI ARTIYORRusya'nın bombardımanları Ukrayna'nın birçok noktasında sürerken Sivil can kayıplarının da yaşandığı noktalarda savaşın ağır izleri objektiflere böyle yansıdı.EVSİZ KALAN UKRAYNALI SAYISI 2 MİLYONA DAYANDIBM'nin takip ettiği sayılara göre Rusya Ukrayna savaşı son dakika verileri bombardıman ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden Ukraynalıların sayısının 2 milyona çok yakın olduğunu gösterdiAB, UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ İDDİASIFransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi'nin, AB Komisyonu'nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.BİRÇOK HAYVAN DA YARALI VE SAKATRusya Ukrayna savaşında çok sayıda hayvanın da bombardıman ve çatışmalar nedeniyle öldüğü ve yaralandığı belirtilirken medyaya yansıyan ve roketlerin şehirlere isabet ettiğini gösteren bazı kayıtlarda da sokak hayvanlarının çığlıkları duyuluyor.UKRAYNA'DAN FLAŞ TALEP: PUTİN VE ZELENSKİY DOĞDURAN KONUŞMALIUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, 'Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin.' ifadesini kullandı.Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, 'Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım.' değerlendirmesinde bulundu.PUTİN: ZORUNLU ASKERLERİ UKRAYNA'YA GÖNDERMEDİKRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri eylemlerde zorunlu askerlik yapanların yer almadığını belirterek, 'Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak.' dedi.Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta askeri eylemlerine değinen Putin, şunları kaydetti:'Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim.'RUSYA PETROL KUYULARINI VURDU!Rus ordusu dün gece Ukrayna'ya ait petrol depolarını vurdu. Çıkan yangın geceyi aydınlatırken görüntüler bu şekilde kayda geçti.Petrol depolarında çıkan yangınlar güçlükle kontol altına alınabildi.