  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Google'dan flaş hamle!

Arama motoru devi Google, siber güvenlik firması Mandiant’ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Google, Mandiant'ı bulut kullanıcılarını daha iyi koruma çabasının bir parçası olarak satın alacak.

Ekleme: 8.03.2022 - 18:14 Güncelleme: 8.03.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Google'dan flaş hamle!
Google - Mandiant anlaşması gerçekleşti. Teknoloji devi, bulut kullanıcılarını daha iyi korumak için siber güvenlik firması Mandiant'ı satın almayı planladığını açıkladı.

HİSSE BAŞINA 23 DOLAR ÖDEYECEK

Google Mandiant'ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Arama motoru devi, 2004 yılında kurulan Mandiant için hisse başına 23 dolar ödeyeceğini söyledi. Mandiant, Google'ın bulut bilişim bölümüne katılacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İKİNCİ SATIN ALIMI

Düzenleyici kurumların anlaşmayı onaylaması halinde, bu satın alma işlemi Google'ın şimdiye kadarki en büyük ikinci satın alma işlemi olacak.

Anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan ayçiçek yağı stokçularına çok sert sözler: Bunun hesabını vereceksiniz...
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Meral Akşener 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklere hakaret etti! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a tek kelime etmedi!
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
İmamoğlu, inşaat şirketindeki yöneticiye İBB Spor Kulübü kasasını teslim etti!
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
OGS’den HGS’ye Geçiş Nasıl Yapılır? OGS Ne Zaman Kalkacak?
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Google'dan flaş hamle!

Google'dan flaş hamle!

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!