Google'dan flaş hamle!

Arama motoru devi Google, siber güvenlik firması Mandiant’ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Google, Mandiant'ı bulut kullanıcılarını daha iyi koruma çabasının bir parçası olarak satın alacak.

Google - Mandiant anlaşması gerçekleşti. Teknoloji devi, bulut kullanıcılarını daha iyi korumak için siber güvenlik firması Mandiant'ı satın almayı planladığını açıkladı.HİSSE BAŞINA 23 DOLAR ÖDEYECEKGoogle Mandiant'ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Arama motoru devi, 2004 yılında kurulan Mandiant için hisse başına 23 dolar ödeyeceğini söyledi. Mandiant, Google'ın bulut bilişim bölümüne katılacak.ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İKİNCİ SATIN ALIMIDüzenleyici kurumların anlaşmayı onaylaması halinde, bu satın alma işlemi Google'ın şimdiye kadarki en büyük ikinci satın alma işlemi olacak.Anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.