8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 8 Mart koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 37 bin 407 kişi koronavirüse yakalandı, 130 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...
Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 8 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 365 bin 5 test yapıldı, 37 bin 407 kişi koronavirüse yakalandı, 130 kişi ise hayatını kaybetti.
İşte güncel koronavirüs tablosu: