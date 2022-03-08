8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 8 Mart koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 37 bin 407 kişi koronavirüse yakalandı, 130 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...