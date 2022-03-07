Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 12'inci güne girilirken çatışmalar sürmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'da vazgeçmeyiz." demişti.TÜRKİYE SAVAŞTA DEVREYE GİRDİ: RUS VE UKRAYNALI MEVKİDAŞLAR GÖRÜŞECEKTürkiye'nin iki ülke arasındaki uzlaşmacı tavrı meyvesini verdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov işe Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın bir araya geleceğini duyurdu.3'LÜ ZİRVE ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDAÇavuşoğlu, yapılacak görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı.Çavuşoğlu kendisinin de katılımıyla birlikte 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü bir zirve yapılacağını açıkladı."İKİ TARAFI BULUŞTURMAK İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERDİK"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:"İki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdik. Lavrov-Kuleba Antalya'da görüşecek. 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta toplantı yapacağız."