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Kripto paralarda çöküş sürüyor

Kripto para birimlerinde düşüş ivmesi kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 40 bin doların altına sarkan Bitcoin bugün 37 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Peki Bitcoin neden düşüyor? İşte detaylar...

Ekleme: 7.03.2022 - 11:10 Güncelleme: 7.03.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Kripto paralarda çöküş sürüyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 12 gündür sürüyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarına gelmesiyle birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti.

Geçtiğimiz hafta 40 bin dolar kritik destek seviyesini aşağı yönlü kıran Bitcoin'de bugün risk iştahının azalmasıyla birlikte düşüş sürüyor. 37 bin 578 dolar seviyesine kadar geri çekilen Bitcoin şu dakikalarda 37 bin 975 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ile Ukrayna savaşı yatırımcı davranışları üzerinde büyük rol oynuyor. Kıtlık, savaş, pandemi ve enflasyonist ortamlarda emtia fiyatlarının tırmanışa geçtiği görülüyor. Hisse senetleri ve kripto para gibi riskli varlıklarda ise baskı artıyor.

ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya petrol ambargosu koyacağına yönelik gelişmeler brent petrol fiyatını 130 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Rusya dünyadaki petrol arzının yüzde 10'unu karşılarken, bu durum küresel piyasalarda endişelere yol açtı.

Rusya'ya yönelik ambargo haberleriyle birlikte ABD borsalarında satışlar derinleşti. S&P 500 endeksi yüzde 0.79 oranında düşüşle 4 bin 328 puan, Nasdaq endeksi yüzde 1.66 oranında azalışla 13 bin 313 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0.53 oranında kayıpla 33 bin 614 puan seviyesine indi.

Özellikle son dönemde ABD borsaları ile kripto para birimleri arasında pozitif yönlü bir korelasyon görülüyor. Teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki doğru orantı yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Son günlerde Rusya'ya yönelik yaptırımların şiddetlenmesi hisse piyasaları ve kripto para birimlerindeki düşüşü tetikliyor.

BITCOIN YÜZDE 5'TEN FAZLA DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle birlikte son iki işlem gününde Bitcoin yüzde 5'ten fazla geri çekildi. Bitcoin geçtiğimiz hafta cuma günü büyük bir kayıp yaşayarak bir gün içerisinde yüzde 7.79 oranında düşmüştü.

Mart ayında kripto para birimlerinde bir yükseliş beklentisi hakimken, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz kripto para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 2 bin 506 dolara kadar düştü. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 523 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve Ethereum'da görülen satışlar piyasanın geneline yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 1.65 trilyon dolar seviyesine kadar geri çekildi.

COINBASE BİR KÜRESEL YAPTIRIM PROGRAMI UYGULAYACAK

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan ABD merkezli Coinbase çok katmalı ve küresel bir yaptırım programı uygulayacağını açıkladı.

Coinbase yaptığı açıklamada 'Eğer bir müşteri yaptırım uygulanan ülkede yaşıyorsa veya müşterinin yaptırım uygulanan bireylerden biri olduğu tespit edilir ise bizim platformumuzda hesap açamayacak' dedi.

Coinbase yasa dışı aktiviteler içinde olduğuna inandıkları Rus bireyler veya işletmeler ile ilişkili 25 bin adresi blokladığını da duyurdu.
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