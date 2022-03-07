CHP'li meclis üyesi sendikalı olduğu gerekçesiyle fabrikasında çalışan kadınların işine son verdi!

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde (NOSAB) faaliyet gösteren ve çalışanlarının büyük kısmı kadınlardan oluşan Technomix fabrikasının sahibi, Nilüfer Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Murat Yıldırım, 16 kadın işçisini sendikalı oldukları gerekçesiyle kapı dışarı attı.Uzun süredir fabrikada çalışan kadınların işten kovulmasında, yine Nilüfer Belediyesinde CHP'li Meclis üyesi olan ve aynı zamanda fabrikanın İnsan Kaynakları müdürü de olan Tuğçe Savaş da büyük etkisi oldu. Tek suçları haklarını aramak olan kadın işçiler ve yakınları, fabrika önünde protesto eylemi başlattı. Konuyla ilgili CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'dan yardım ve destek bekleyen kadın işçiler, Yılmaz'ın fabrikanın yanında yer almasıyla bir kez daha yıkıldı.HAK ARADILAR KAPI DIŞARI ATILDILARHer biri en az 5 yıldan bu yana fabrikada çalışan 16 kadın işçi, verilmeyen haklarını almak istedikleri için kovulduklarını ifade ederek eyleme başladı. İnsani ve eşit şartlarda çalışamadıkları için sendika üyesi olduklarını belirten kadınlar, yemeklerin kötü olmasından, maaş ve mesai haklarının ödenmemesine kadar birçok konuda haksızlığa uğradıklarını dile getirdi. Pandemi döneminde bile çalıştırıldıklarını ve mesailerini alamadıklarını ileri süren kadın işçiler, sendika üyesi oldukları öğrenilince işten atıldıklarını söyledi.FABRİKA BENİM DEĞİL YALANIFabrika önünde başlatılan protesto ve eylemin ardından bir açıklama yapan Fabrika sahiplerinden ve CHP'li Meclis üyesi Murat Yıldırım, fabrikayla ilginin olmadığını sahibinin bir başkası olduğunu ileri sürerek, 'İddialar tamamen yalan, Ben sahibi değilim. 2 ay öncesine kadar ben bakıyordum ama değilim. Sadece ilgileniyorum' dedi. Oysa fabrikanın resmi internet sitesindeki tüm tanıtım fotoğraflarında boy boy fotoğrafları bulunan Yıldırım'ın, 'sahibi ben değilim' yalanı tutmadı.ÜYELER BİR BİR İSTİFA EDİYORKadın işçilerin haklarının yendiğini ve hak aradıkları için fabrikadan kovulduklarını duyan çok sayıda partili, konuyu CHP Nilüfer İlçe Başkanlığına taşıdı. Ancak burada bekledikleri ilgiyi göremeyen ve İlçe Başkanı CHP'li Fırat Yılmaz'ın fabrikanın tarafını tuttuğunu gören bazı partililer, CHP'den istifa etti. Bir partili yaptığı paylaşımda, 'Üyesi olmaktan bu gün utanç duyduğum CHP üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum.Technomix fabrika sahibi CHP Nilüfer belediye meclis üyesi Murat Yıldırım ve fabrikasında insan kaynakları müdürlüğü yapan Belediye meclis üyesi Tuğçe Savaş sırf sendikalı olduğu için bir çok kadın işçiyi işten çıkardı. Hepimizin yaşam mücadelesi verdiğimiz şu zor günlerde insanlar sokağa atıldı. Hakları için mücadele eden bu emekçi kadınlara destek vermek yerine Meclis üyelerini koruyan yani ezenden yana olan CHP nilüfer ilçe başkanı Fırat Yılmaz'ın tutumundan dolayı partimden istifa ettim' dedi.