Cengiz Kurtoğlu Kimdir? Cengiz Kurtoğlu Kaç Yaşında?

Cengiz Kurtoğlu Kimdir?



Cengiz Kurtoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. İbo Show konukları arasında yer alacak isimler arasında yer almasıyla birçok kişi araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındave Csoruları yer aldı. Birçok başarılı şarkıya sahip olan Cengiz Kurtoğlu’nun hayatı oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Cengiz Kurtoğlu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sıkaratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 5 Mayıs 1959 doğumlu olan Kurtoğlu Artvin Arhavilidir. Müzisyen ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Kurtoğlu "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak kariyerine başladı. Cengiz Kurtoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. Cengiz Kurtoğlu diskografisi ise şu şekilde;Aşkın Cenneti (2022) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2022)Kalpsiz (Ayşen Birgör ile birlikte) (2021) (Çıkış Tarihi: 12 Şubat 2021)Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018) (Çıkış Tarihi: 8 Haziran 2018)Ahmet Selçuk İlkan "Unutulmayan Şarkılar" (Volume-1) (Çıkış Tarihi: 19 Aralık 2016) Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)Söz (Ahmet Selçuk İlkan) (Çıkış Tarihi: 8 Mayıs 2014)Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)Yorgun Yıllarım (2003) (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)Sindomax (2001)Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)Seviyorum (1995) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1995)Seven Benim (1994) (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri (1993)Sensiz Kutladım (1992) (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1992)Dostlar Tavernası 3 (1992) (Çıkış Tarihi: ? 1992)Gözlerin (1991) (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)6Aşkımız İçin (1990) (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)Dostlar Tavernası 2 (1990) (Çıkış Tarihi: ? 1990)Hayatımı Yaşıyorum (1989) (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)Dostlar Tavernası (1988) (Çıkış Tarihi: ? 1988)Bizim Şarkımız (1988) (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)"Şampiyonluk Gecemiz (albüm) "en büyük cimbom" " (1988)Yıllarım (1987) (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)Unutulan (1986) (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984) (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)Filmleri1986 Gelmeyin Üstüme Cengiz Arabesk, Dram1987 Aşığım Aşık Cengiz Arabesk, Duygusal1987 Yıllarım Cengiz Dram1987 Şanssızım Kerim Arabesk, Dram, Duygusal, Macera1988 Sönen Ocak Cengiz Arabesk, Dram1998 Hain Geceler Cengiz Arabesk, Dram, Duygusal, Macera, Müzikal2018 Benim Adım Osssman Komser Komedi2018 Kızım ve Ben Cengiz Kurtoğlu Polisiye, Dram, Duygusal