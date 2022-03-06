  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Mutfak malzemeleri üreten şirket, askeri malzeme yapmaya başladı!

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor. Mutfak malzemeleri üreten bir şirket ise gönüllü vatandaşlarla birlikte Ukrayna askerleri için metal barikatlar ve askeri çelik kaplar üretmeye başladı.

Ekleme: 6.03.2022 - 16:13 Güncelleme: 6.03.2022 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan ve Rusya'nın saldırıları başlamadan önce mutfak eşyaları üreten bir metal şirketi, Ukrayna ordusu için savaş malzemeleri üretmeye başladı.

Metal Workshop adlı şirket, 20 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli metal ürünler üreterek sektörde yer alıyor. Şirketin sahibi Maksym Andrushchyshyn, Rusya'nın ülkede askeri operasyon başlatmasının ardından Ukrayna ordusu için harekete geçmeye karar verdiklerini söyledi.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Mutfak malzemeleri üreten şirket, askeri malzeme yapmaya başladı!

Andrushchyshyn, 'Savaş başladığında çok hızlı değişmemiz gerektiğini ve Rusların saldırganlığı nedeniyle ordumuza yardım etmeye başlamamız gerektiğini daha ilk günden anladık. Ruslar çocukları öldürüyorlar ve onları durduramıyoruz. Farklı gönüllülerle bağlantı kurmaya ve yardım etmek için ne yapabileceğimizi sormaya başladık” diye konuştu.

Bununla birlikte Andrushchyshyn, kendi yaptıkları savaş malzemelerine örnek olarak Ukrayna topraklarında ilerlemeye çalışan Rus ordusu araçlarını durduracak metal bir barikatı gösterdi. Diğer ürünler arasında ise askerlerin yerde savaşırken kullanabilecekleri tencere ve kupalar da bulunuyor.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Mutfak malzemeleri üreten şirket, askeri malzeme yapmaya başladı!

Andrushchyshyn, oldukça umutlu olduğunu çünkü sadece 'Ukrayna askerleri için bir şeyler yapma' motivasyonuyla maaşsız çalışmaya hevesli birçok insan olduğunu gördüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri müdahale başlattı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Mutfak malzemeleri üreten şirket, askeri malzeme yapmaya başladı!

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da en az 331 sivil öldü ve 675 kişi yaralandı. 1,3 milyondan fazla insan ise komşu ülkelere sığındı.
CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sona erdi!
Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...
Washington Post: ABD Zelensky'i Polonya'ya kaçırabilir!
Raftan kaldırıp depoya saklamışlar: Diyarbakır’da yağ stoklayan marketlere belediyeden gece baskını!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya-Ukrayna Savaşı açıklaması: Gece gündüz temaslarımızı sürdürüyoruz
EYT düzenlemesi için yeni formül: Prim desteği geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için dikkat çeken tarihler
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan!
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış!
Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat belirleme yetkisi!
CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!
Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Zelenskiy: Şerefiniz için saldırıya geçin
14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

AVM, Hastane ve otellerle ilgili flaş karar: Kapsam genişletildi!

AVM, Hastane ve otellerle ilgili flaş karar: Kapsam genişletildi!

Evlenecekler dikkat hareketlilik başladı: 'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı'

Evlenecekler dikkat hareketlilik başladı: 'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı'

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi