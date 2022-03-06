Ukrayna'da savaş hazırlığı: Mutfak malzemeleri üreten şirket, askeri malzeme yapmaya başladı!

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan ve Rusya'nın saldırıları başlamadan önce mutfak eşyaları üreten bir metal şirketi, Ukrayna ordusu için savaş malzemeleri üretmeye başladı.Metal Workshop adlı şirket, 20 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli metal ürünler üreterek sektörde yer alıyor. Şirketin sahibi Maksym Andrushchyshyn, Rusya'nın ülkede askeri operasyon başlatmasının ardından Ukrayna ordusu için harekete geçmeye karar verdiklerini söyledi.Andrushchyshyn, 'Savaş başladığında çok hızlı değişmemiz gerektiğini ve Rusların saldırganlığı nedeniyle ordumuza yardım etmeye başlamamız gerektiğini daha ilk günden anladık. Ruslar çocukları öldürüyorlar ve onları durduramıyoruz. Farklı gönüllülerle bağlantı kurmaya ve yardım etmek için ne yapabileceğimizi sormaya başladık” diye konuştu.Bununla birlikte Andrushchyshyn, kendi yaptıkları savaş malzemelerine örnek olarak Ukrayna topraklarında ilerlemeye çalışan Rus ordusu araçlarını durduracak metal bir barikatı gösterdi. Diğer ürünler arasında ise askerlerin yerde savaşırken kullanabilecekleri tencere ve kupalar da bulunuyor.Andrushchyshyn, oldukça umutlu olduğunu çünkü sadece 'Ukrayna askerleri için bir şeyler yapma' motivasyonuyla maaşsız çalışmaya hevesli birçok insan olduğunu gördüğünü sözlerine ekledi.Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri müdahale başlattı.Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da en az 331 sivil öldü ve 675 kişi yaralandı. 1,3 milyondan fazla insan ise komşu ülkelere sığındı.