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TOKİ indirim kampanyası başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22'lik indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını ve 19 Nisan tarihine kadar süreceğini açıkladı...

TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
Ekleme: 6.03.2022 - 12:33 Güncelleme: 6.03.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz' dedi.

TOKİ indirim kampanyası başlıyor!

'TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 22 MART'TA BAŞLIYOR'

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
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