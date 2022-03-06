Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken yeni bir iddia da Wall Street Journal gazetesinden geldi.Habere göre ABD'li yetkililer, Polonya'nın Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Sovyet döneminden kalma uçaklar sağlayacağı bir anlaşma üstünde çalışıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 vermesi, Polonya'nın bu uçaklar karşılığında Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçakları göndermesi öngörülüyor.ABD'li yetkililer Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline yanıt vermesine yardımcı olmak için son teklifte, ABD'nin Polonya'nın Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma uçaklar göndereceği bir anlaşmayı araştırdığını söyledi.ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin aktardığı habere göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.UKRAYNALI PİLOTLAR RUS YAPIMI UÇAKLARLA UÇACAKBir Beyaz Saray yetkilisi ABD medyasına yaptığı açıklamada, 'Bu konuda Polonyalılarla çalışıyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle istişare ediyoruz' dedi. Kararın bir kısmı, ABD'nin uçakları Ukrayna'ya devretmesi karşılığında Polonya'ya neler sağlayabileceğine bağlı.Ukraynalı pilotların, bu sistemler üzerinde uçmak için özel olarak eğitildikleri için Rus yapımı uçaklara ihtiyaç duydukları bildiriliyor.