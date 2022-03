Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 10'uncu gününde. Artık yıkım Ukrayna'nın dört bir yanında. ABD basınında dün yayınlanan bir haberde ise savaş hazırlıklarının çok önceden başladığını ortaya koydu. Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD yönetimi, Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırladı. Habere gerekçe olarak gazetenin elde ettiği gizli belgeler gösterildi. Söz konusu belgede ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Kiev yönetimine uzun süredir gönderdiği askeri teçhizatların listesi yer aldı.1 YILLIK SEVKİYATHabere göre Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. ABD'nin ise aralık ayından bu yana gönderiği askeri yardımlar arasında uçaksavar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü.İLK KEZ GÖNDERİLDİWashington Post'taki haberin başlığında 'Savaş yaklaşırken, ABD, Ukrayna'yı Rus hava araçlarını ve tanklarını vuracak şekilde silahlandırmış ve şehir çatışmalarına hazırlamış' denildi. Haberde, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya ilk kez omuzdan taşınabilir Stinger hava savunma sistemlerinin yanı sıra Javelin füzelerini de gönderdiği belirtildi. Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin savaşın sokak çatışmalarına dönüşeceğini öngörerek böyle bir adım attığını belirtti. ABD'li üst düzey savunma yetkilisi, geçen yıl ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.KİEV'İN MERKEZİ CEPHE HATTI GİBİUkrayna şehirleri Rus ordusuna direnmeye devam ediyor. Rus ordusu Harkiv şehrini harabeye çevirdi. Mariupol ve Volnovaha'dan günlerdir süren bombardımana zor durumda olan sivillerin tahliyesi için ara verildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de adım adım yaklaşan Rus ordusuna karşı büyük bir hazırlık başladı. Hemen hemen her sokağa barikatlar kuruldu.Özgürlük meydanının etrafına bile demir bariyerler, beton engeller konuldu. Kum siperler yapıldı. Şehirdeki birçok kamu binasının etrafı kum torbalarıyla güçlendirildi. Ana caddelerin üzerine barikatlar kuruldu. Yollara zırhlı araçların geçişini engellemek için engeller, mayınlar döşendi. Barikatların arkasına molotofkokteylleri bırakıldı.GERİ DÖNDÜLER66 bin 224 Ukraynalı, Rusya'ya karşı savaşmak için ülkesine geri döndü. Kiev'de bulunan elçilikler de kapandı. Başkentteki bulunan 77 elçiliğin 70'i kapatıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sadece 7 elçilik açık kaldı. Açık kalan elçilikler de tahliye planını yaptı. Kiev'de çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte açık kalan elçilikler de ülkede kalan az sayıdaki vatandaşıyla Kiev'i terk edecek.UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ'NDEN MÜZAKERE HEYETİ ÜYESİNE İNFAZUkrayna medyasında yer alan bir iddia, dünya gündemine oturdu. Basına yansıyan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu çerçevesinde yapılan müzakerelerde yer alan Denis Kireev isimli heyet üyesinin, Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmak istendiği söylenen Kireev'in bu sırada öldürüldüğü iddiası birçok hesap tarafından servis edildi.'10 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ'Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. Açıklamada 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.TAHLİYE MUAMMASIRusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes açıklamasından saatler sonra tahliyeler iptal edildi. Ukrayna, Rus tarafının ateşkes kararına uymadığını ve tahliye kararının bu yüzden ertelendiğini bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki milliyetçi grupların açılan insani yardım koridorlarından sivillerin çıkmasını engellediklerini öne sürdü. Rusya, Mariupol'den 200 bin ve Volnovaha'dan 15 bin sivilin açık olan insani yardım koridorlarına ulaşamadığını kaydetti.BM: CAN KAYBI 1000'İ GEÇTİBirleşmiş Milletler (BM) 'Ukrayna'da can kaybı ve yaralı sayısı 1000'i geçti' açıklamasını yaptı. Ülkeyi terk edenlerin sayısının 1 milyon 300 bini aştığı kaydedildi.