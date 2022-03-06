Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sona erdi!

Saldırıların acımasızlığı ve yıkımı, Ukrayna'da gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor. Türkiye ise silahların susması, krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürüyor.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİZ DİPLOMASİSİBaşkan Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.Başkan Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştirdi.