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CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!

CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, yarın Bakırköy’den Ankara’ya yürüme kararı aldı.

Ekleme: 6.03.2022 - 09:22 Güncelleme: 6.03.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Bakırköy Belediyesi'nde Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sıfır zam teklifine karşı Özgürlük Meydanı'nda 100 gün boyunca grev yapan Belediye İş Sendikası'na bağlı yüzlerce personel 1 Şubat itibarıyla grevlerini sonlandırdı. Kerimoğlu'nun grev alanına kurduğu platformda toplu sözleşme imza töreni düzenledi. Belediyede çalışan müdürlerin katılımının zorunlu tutulduğu öğrenilen tören sonrasında ise skandallar peş peşe yaşandı.

VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR
İşçiler imzalanan protokolle işbaşı yaptıktan 2 hafta sonra 'zam istedikleri' gerekçesiyle işten çıkarıldı. Aralarında 30 yıllık çalışanların da olduğu işçiler, yarın Bakırköy'den Ankara'ya yürüme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren işçiler, 'Yürüyüş boyunca karşılaştığımız herkese yaşadığımız zulmü anlatacağız, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını haykıracağız' dedi.

CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!

SADECE DİNLEDİLER
İşten çıkarılan Bakırköy Belediyesi işçileri adına konuşan Yılmaz Tanrıkulu belediye tarihinde işçi üzerinde ilk defa bu kadar baskı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere gitmedikleri kapı kalmadığını, son olarak 1 Mart'ta Zeytinburnu'na giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyledi. Tanrıkulu, herkesin kendilerini dinlediğini ancak çözüm üretemediğini ifade ederek yarın hak arama mücadelesi için Bakırköy'den Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi.
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