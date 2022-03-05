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Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle ilgili detaylar belli oldu. Tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan gençlerin projelerine 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek..

Ekleme: 5.03.2022 - 15:13 Güncelleme: 5.03.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi ile gençleri tarıma çağırıyor.

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor..

Bu yıl 2 bin kişiye 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor. Başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranıyor:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

● Meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,.

● Proje uygulanacak kırsal alanda yaşayacağını, proje uygulama, kontrol ve izleme süresince de projeyi sürdüreceğini taahhüt etmek,

● SGK'lı çalışan ve vergi mükellefi olarak başvurmuş olsa dahi hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmek,

● Bakanlığın aynı konudaki diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak.

ONLİNE BAŞVURU

Hibe destekten yararlanmak için proje başvuru konuları da şöyle belirlendi: 'Hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim, su ürünleri üretim tesisleri, orman ve orman ürünleri ile söz konusu ürünlerin üretim, işleme, paketleme veya depolanması...'.

Projelerini hazırlayan girişimciler, başvurularını 15 Mart saat 23.59'a kadar yapabiliyor.

Başvurular https://uzmaneller. tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet girişiyle gerçekleştiriliyor.

Gelen başvurular değerlendirilirken kadın ve genç başvuru sahiplerine pozitif ayrımcılık yapılarak puan avantajı sağlanacak.

Eğitim durumu yüksek olan, projelerine öz sermayelerini daha çok katan, mezun olduğu bölümle aynı alanda proje uygulayan, proje ile ilgili diploma haricinde sertifika/belgesi olan başvuru sahiplerine daha yüksek puan verilerek öncelik tanınacak.

İŞTE PROJE KONULARI
HAYVANCILIK

● Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği - Süt sığırcılığı

● Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği - Besicilik

● Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği - Manda yetişticiliği

● Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği - Koyun

● Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği - Keçi

● Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı üretimi

● İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

BİTKİSEL ÜRETİM

● Kapama meyve bahçesi tesisi.

● Fide, fidan yetiştiriciliği

● İç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği

● Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

● Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

● Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri

● Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik/biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik projeler

● Tibbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler

● Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler

SU ÜRÜNLERİ
● Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri.

● Midyeve kara salyangozu entansif üretim tesisi

ORMANCILIK
● Orman ve orman ürünleri ile ilgili projeler

GIDA VE GIDA DIŞI ÜRETİM, İŞLEME, PAKETLEME VEYA DEPOLAMA
● Et ve et ürünleri işleme, paketleme, depolama.
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