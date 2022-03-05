ROKETSAN 'Türk topçusunun çelik gücü' diyerek paylaştı

Paylaşımda birliklere atış desteği sağlayan roketin aynı zamanda 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için de manevra kabiliyeti sağladığı bilgisine yer verildi.40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi'nin paylaşımını yapan Roketsan, "Türk Topçusunun çelik gücü!" ifadelerini kullandı.Roketsan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır."Depolama, taşıma ve ateşleme için kullanılan Pod ile hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlayarak kullanılmaya hazır bulunan 20 roketi bünyesinde barındırıyor.Ayrıca her türlü hava ve çevre şartlarında koruma avantajı bulunan roketler, uzun raf ömrü, nakil kolaylığı, hızlı ve kolay yükleme açısından benzerlerine göre öne çıkıyor.Süre açısından hızlı reaksiyon verebilen roket, bakım gerektirmediği gibi aynı zamanda Pod içi test yeteneğini de bünyesinde barındırıyor.TRB-122​ Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüne sahip aynı zamanda 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra kabiliyeti sağlayabiliyor.ROKETSAN, askeri birliklere destek sağlayan roketini 'Türk topçusunun çelik gücü!' sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.