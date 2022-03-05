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Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz'in rengi de değişti. Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi. Öte yandan belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti

Ekleme: 5.03.2022 - 12:25 Güncelleme: 5.03.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!
Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz'in rengi de değişti.

Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi.

Meteoroloji'nin uyardığı sağanak yağış hafta içinde Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili oldu. Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki kar da eriyerek, yaylalarda oluşan taşkınlar Toroslardan dökülen Alata deresinden çamurlu şekilde akmaya başladı.

Bir süredir çamurlu akan Alata deresi, döküldüğü Doğu Akdeniz'in kıyı kısmını kahverengiye boyadı. Dron ile de görüntülenen bölge de, çamurlu suyun yaklaşık 1 kilometre açığa kadar ulaştığı görüldü.

Dron ile de görüntülenen bölge de, çamurlu suyun yaklaşık 1 kilometre açığa kadar ulaştığı görüldü.


Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti.

'Yağışlara seviniyoruz, sel sularının denize gelmesine sevinemiyoruz artık'

Yağışların hem memleket için hem de üretici için çok güzel olduğuna değinen Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, 'Yağışlara çok seviniyoruz. Ancak çevresel olarak düşündün mü sel sularının denize gelmesine sevinemiyoruz artık. Sahillere çöp hep dere yataklarından geliyor. Biz şimdi ağ atmaya korkuyoruz. Ağlarımıza poşetler, kutular, ıslak mendil dahil her şey geliyor. Diyoruz ya ıslak mendili temizlik için kullanıyoruz diye, doğaya attığımız zaman erimiyor, denizlere geliyor ağlara yapışıyor çok kötü oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor, doğayı ve denizi korumamız lazım. Bu dünyada emanetçiyiz. Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği emanet ettiği bu güzellikleri nasıl vücudumuzda emanetse onun gibi korumamız gerekiyor' dedi..

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

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