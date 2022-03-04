SGK uyardı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin!

SGK'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru geldi. SGK, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için uyarıda bulunarak e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilip gerekli durumda güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Güncel adres bilgisi yanlış ya da eksik olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı. SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.



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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor.



Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor.



Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor.



Bu neden vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor.



