  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SGK uyardı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin!

SGK'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru geldi. SGK, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için uyarıda bulunarak e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilip gerekli durumda güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Güncel adres bilgisi yanlış ya da eksik olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.

Ekleme: 4.03.2022 - 17:08 Güncelleme: 4.03.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı. SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor.

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor.

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Bu neden vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor.

NATO toplantısı sonrası Stoltenberg'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
Rusya'nın Ukrayna işgali: Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?
Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!
Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
Ankaralılar karla mücadele ederken Mansur Yavaş sadece tweet atmakla meşgul!
ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!
Erkan Baş'tan şaka gibi barış formülü: İHA/SİHA satmayalım!
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar!
Ukrayna'daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı
İyi Partili Taylan Yıldız akla ziyan açıklamalar! Rusya'nın nükleer santral saldırısı için Başkan Erdoğan'ı suçladı!
NATO Karargahı’nda Rusya-Ukrayna zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor...
HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Türkiye'nin hayalet köyü Lübbey! Youtuber'larla başı dertte...

Türkiye'nin hayalet köyü Lübbey! Youtuber'larla başı dertte...

Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...