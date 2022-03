Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!

Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'uncu gününde Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.Uluslararası yaptırımlarla ekonomik anlamda oldukça etkilenen Rusya, yeni iş birlikçi bulma arayışına girdi.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması, Rusya ile Çin arasında ekonomik iş birliği doğurdu.RUS ŞİRKETLER, ÇİN BANKALARINDA HESAP AÇIYORÇin bankalarında hesap açmaya çalışan Rus menşeili çok sayıda şirket, ambargoyu bu yolla delmeye başladı.300 KADAR ŞİRKET, ÇİN BANKALARINA BAŞVURDUÇin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar, banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti.ÇİN YUANI, DOLAR VE EURO AMBARGOSUNA KARŞI TERCİH EDİLDİÇin bankalarında hesap açmaya çalışan yüzlerce Rus şirketinin Çin yuanı ile ödeme taleplerinin artması bekleniyor.MOSKOVA'DAKİ ÇİN BANKALARIMoskova'da faaliyet gösteren Çin bankaları şu şekilde:- Industrial & Commercial Bank of China 601398.SS,- Agricultural Bank of China 601288.SS,- Bank of China 601988.SS,- China Construction Bank 601939.SS