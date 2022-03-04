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Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle AB bankaları ile SWIFT işlemleri askıya alınan Rusya menşeili 300 şirket, Moskova'daki Çin bankalarından hesap açmaya başladı.

Ekleme: 4.03.2022 - 14:22 Güncelleme: 4.03.2022 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'uncu gününde Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Uluslararası yaptırımlarla ekonomik anlamda oldukça etkilenen Rusya, yeni iş birlikçi bulma arayışına girdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması, Rusya ile Çin arasında ekonomik iş birliği doğurdu.

RUS ŞİRKETLER, ÇİN BANKALARINDA HESAP AÇIYOR
Çin bankalarında hesap açmaya çalışan Rus menşeili çok sayıda şirket, ambargoyu bu yolla delmeye başladı.

Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!

300 KADAR ŞİRKET, ÇİN BANKALARINA BAŞVURDU
Çin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar, banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti.

Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!

ÇİN YUANI, DOLAR VE EURO AMBARGOSUNA KARŞI TERCİH EDİLDİ
Çin bankalarında hesap açmaya çalışan yüzlerce Rus şirketinin Çin yuanı ile ödeme taleplerinin artması bekleniyor.

MOSKOVA'DAKİ ÇİN BANKALARI
Moskova'da faaliyet gösteren Çin bankaları şu şekilde:

- Industrial & Commercial Bank of China 601398.SS,

- Agricultural Bank of China 601288.SS,

- Bank of China 601988.SS,

- China Construction Bank 601939.SS
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