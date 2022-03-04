  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ekleme: 4.03.2022 - 19:24 Güncelleme: 4.03.2022 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız
Ukrayna Başkanı Zelenskiy Kiev’den kaçtı mı? İddialara yanıt geldi
Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Osman Kavala için istenen ceza belli oldu
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Mansur Yavaş boş vaatle halkı kandırıp sonra da projeleri iptal ediyor!
NATO toplantısı sonrası Stoltenberg'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
Rusya'nın Ukrayna işgali: Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?
Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!
Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
Ankaralılar karla mücadele ederken Mansur Yavaş sadece tweet atmakla meşgul!
ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!
Erkan Baş'tan şaka gibi barış formülü: İHA/SİHA satmayalım!
2022 yılı fitre miktarları belli oldu

2022 yılı fitre miktarları belli oldu

Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...