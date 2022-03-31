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Serdar Ortaç Kimdir? Serdar Ortaç Kaç Yaşında?

Serdar Ortaç birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Serdar Ortaç kimdir sorusu yer aldı. Peki, Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç kaç yaşında? Serdar Ortaç şarkıları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 31.03.2022 - 17:10 Güncelleme: 31.03.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Serdar Ortaç Kimdir? Serdar Ortaç Kaç Yaşında?
Serdar Ortaç oldukça başarılı sanatçılar arasında yer alıyor. İbo Show’a konuk olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Serdar Ortaç kimdir ve Serdar Ortaç kaç yaşında soruları yer alıyor. Programa çıkacağını öğrenenler oldukça sevinerek ünlü sanatçı hakkında araştırmalara başladı. Serdar Ortaç kimdir ve Serdar Ortaç kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.



Serdar Ortaç Kimdir? Serdar Ortaç Kaç Yaşında?


Serdar Ortaç Kimdir?


Serdar Ortaç birçok kişi tarafından merak ediliyor. İbo Show’a çıkacağı belirtilen ünlü sanatçı hakkında birçok detay merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Serdar Ortaç kimdir ve Serdar Ortaç kaç yaşında soruları yer aldı. Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Suadiye Lisesi’nde eğitimini bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nu kazandı fakat devam etmedi. 1993 yılında birçok radyoda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Aşk İçin-Karabiberim albümünün ardından büyük çıkış yakalayarak kariyerine devam etti. 2014 yılında Chole Loughan ile dünya evine girdi fakat bu evlilik çok fazla uzun sürmeyerek 2019 yılında sona erdi. Serdar Ortaç şarkıları ve ödülleri şu şekilde sıralanabilir;

Diskografi

Aşk İçin (1994)
Yaz Yağmuru (1996)
Gecelerin Adamı (1998)
Bilsem ki (1999)
Okyanus (2002)
Çakra (2004)
Mesafe (2006)
Nefes (2008)
Kara Kedi (2010)
Ray (2012)
Bana Göre Aşk (2014)
Çek Elini Kalbimden (2015)
Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)
Gıybet (2016)
Cımbız (2017)

Serdar Ortaç Kimdir? Serdar Ortaç Kaç Yaşında?

Ödülleri

1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı "Padişah"
1999 Hürriyet Altın Kelebek Yılın En Başarılı Sanatçısı
2000 Kral TV Video Müzik Ödülleri
Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
2003 Radyo ve TV Oscarları En iyi Show Programı: "Serdar Ortaç'la Hep Beraber"
2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri
Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
MÜ-YAP Müzik Ödülleri
Yılın En Çok Satan Albümü "Beni Unut/Çakra"
2006 Kral TV Video Müzik Ödülleri
Yılın Klibi "Gitme"
Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
Yılın Şarkısı "Dansöz"
2007 MÜ-YAP Müzik Ödülleri
Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"
2009 Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü
Kral TV Video Müzik Ödülleri
Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
Dijital Satış Diamond Ödülü
2010 Kral TV Video Müzik Ödülleri
Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı
2011 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü/ Yılın Projesi Ödülü
2012 Kral TV Video Müzik Ödülleri
Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı
2013 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü
2017 4. Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Sanatçısı

Serdar Ortaç kimdir ve Serdar Ortaç kaç yaşında sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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