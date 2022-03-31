Serdar Ortaç Kimdir? Serdar Ortaç Kaç Yaşında?

Serdar Ortaç Kimdir?



Serdar Ortaç oldukça başarılı sanatçılar arasında yer alıyor. İbo Show’a konuk olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Programa çıkacağını öğrenenler oldukça sevinerek ünlü sanatçı hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Serdar Ortaç birçok kişi tarafından merak ediliyor. İbo Show’a çıkacağı belirtilen ünlü sanatçı hakkında birçok detay merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Serdar Ortaç kimdir ve Serdar Ortaç kaç yaşında soruları yer aldı. Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Suadiye Lisesi’nde eğitimini bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nu kazandı fakat devam etmedi. 1993 yılında birçok radyoda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Aşk İçin-Karabiberim albümünün ardından büyük çıkış yakalayarak kariyerine devam etti. 2014 yılında Chole Loughan ile dünya evine girdi fakat bu evlilik çok fazla uzun sürmeyerek 2019 yılında sona erdi. Serdar Ortaç şarkıları ve ödülleri şu şekilde sıralanabilir;Aşk İçin (1994)Yaz Yağmuru (1996)Gecelerin Adamı (1998)Bilsem ki (1999)Okyanus (2002)Çakra (2004)Mesafe (2006)Nefes (2008)Kara Kedi (2010)Ray (2012)Bana Göre Aşk (2014)Çek Elini Kalbimden (2015)Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)Gıybet (2016)Cımbız (2017)1995 Kral TV Video Müzik ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Sanatçı1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı "Padişah"1999 Hürriyet Altın Kelebek Yılın En Başarılı Sanatçısı2000 Kral TV Video Müzik ÖdülleriPop Müzik En İyi Erkek Sanatçı2003 Radyo ve TV Oscarları En iyi Show Programı: "Serdar Ortaç'la Hep Beraber"2005 Kral TV Video Müzik ÖdülleriPop Müzik En İyi Erkek SanatçıMÜ-YAP Müzik ÖdülleriYılın En Çok Satan Albümü "Beni Unut/Çakra"2006 Kral TV Video Müzik ÖdülleriYılın Klibi "Gitme"Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek SanatçıYılın Şarkısı "Dansöz"2007 MÜ-YAP Müzik ÖdülleriYılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"2009 Altın Kelebek En İyi Pop Erkek ÖdülüKral TV Video Müzik ÖdülleriPop Müzik En İyi Erkek SanatçıDijital Satış Diamond Ödülü2010 Kral TV Video Müzik ÖdülleriKral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı2011 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü/ Yılın Projesi Ödülü2012 Kral TV Video Müzik ÖdülleriRadyolarda En Çok Çalınan Sanatçı2013 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü2017 4. Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Sanatçısıvesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.