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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 2.233,30 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekleme: 31.03.2022 - 19:46 Güncelleme: 31.03.2022 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile taş, toprak oldu.

Analistler, yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesi ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin yakından takip edildiğini aktaran analistler, yarın kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini bildirdi.

Yarın veri gündeminde, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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