Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.LİDERLER BULUŞMASI ÖNERİSİNİ YİNELEDİİstanbul'daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde bir takım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten BaşkanErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİUkrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.