Bakan Nebati'den kritik toplantı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele alındı. Nebati, "Ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.