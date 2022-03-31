100 milyon kişi TOGG'u seçti!

Togg, Great Place to Work Enstitüsü'nün “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” listesinde yerini aldı.Great Place to Work Enstitüsü’nün, dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklediği çalışma, Togg’un yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri olduğunu ortaya koyuyor.Araştırma, çalışanların değerlendirmeleri ile güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu bakımından şirket uygulamalarını ve yaşatılan kültürü mercek altına alıyor.Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, genç bir şirket olarak “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:Global bir platform olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli.Biz Togg’da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz. Günümüzde pek çok firma bu çevik yapıya dönüşmeye çalışıyor. Biz ise bu yapının içine doğduk.Bizim için kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü önem taşıyor. Onay süreçleri geleneksel yapılardaki gibi işlemiyor. Herkes çalıştığı alanla ilgili süreçlerde inisiyatif alma konusunda sorumlu. Sadece organizasyonun değil, doğal olarak çalışma ortamının da çevik olması gerektiğine inanıyoruz.Ofisimiz de yaşayan, esnek ve katılımcı bir çalışma deneyimi oluşturmak üzere tasarlanmış durumda. Şirketimizi, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu inançla hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz.