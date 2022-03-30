TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı!

Mart 2022 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre endeks mart ayında aylık bazda yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 seviyesine geldi.

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 azalarak 95,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 değerini aldı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 116 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 azalarak 81 değerini aldı.