Transit taşımada tarihi karar! 1 Mayıs itibariyle...

Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alındığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.



Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.



Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.