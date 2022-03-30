Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde dakika dakika son gelişmeler...

06.51 Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği, Zaporizhzhia bölgesindeki Rus güçlerinin yerel bir gazeteciyi tutukladığını ve onu "eylemleriyle ilgili soruşturmak" için Donetsk bölgesine götürdüğünü söyledi.Sendika, gazetecinin kız kardeşine atıfta bulunarak, Rusların Irina Dubchenko'yu yaralı bir Ukraynalı askeri korumakla suçladığını söyledi.05.44 Rus güçlerinden geri alınan İrpin'in hala siviller için güvenli olmadığı açıklandı. Açıklama kentin belediye başkanından geldi.04.20 Ukrayna’nın İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, İzyum kentinin kuşatıldığını belirterek, bazı milletvekillerinin Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımların ulaşmadığını duyurdu.Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 35'inci güne girdi. Türkiye, iki ülke arasındaki arabuluculuk çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardı.Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi.Görüşmeler sonrasında Rus heyeti,"İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Bazı siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin’e sunacağız. En hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz" ifadelerini kullanırken Zelenskiy'den de bir açıklama geldi.İZLENİMLER POZİTİFUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:- Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya’nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor.- Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok.-Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir.04.15: Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, 20 ton ağırlığındaki temel gıda maddelerini içeren insani yardım malzemelerinin Rus tank ve çeşitli ağır zırhlı araçlar eşliğinde Harkov ve Sumi kentlerine götürüldüğü kaydedildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemeler, kentlerin çeşitli bölgelerine kurulan dağıtım alanlarında sivil halka dağıtıldı'RUS ÇEKİLMESİ BİR ALDATMACA'03.49: Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu belirtti.Ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı.Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade edildi.02.15: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.02.00: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında Rus ordusu için en çok mühimmat sevkiyatının gerçekleştiği Belgorod kentinde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rus ordusuna ait depodaki patlama nedeniyle kentte büyük bir korku yaşanırken, patlamanın şiddeti hem kentte hem de Ukrayna’da yoğun bir şekilde hissedildi.01.40: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.