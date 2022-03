Rusya “Birinci aşama tamamlandı' diyerek duyurdu! Yeni hedef Donbas...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 34'üncü gün geride kaldı. Diplomatik çabalar sürerken, sahada bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Rus ordusunun sabah saatlerinde Mariupol'de geniş çaplı operasyon başlattığı bilgisi ajanslara düştü.Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan 'Rusya, altyapısını ve yerleşimleri yok etmek için füze ve bomba saldırılarını sürdürüyor' açıklaması geldi. Ukrayna tarafı Kiev yakınlarındaki Irpin'in kontrolünü geri aldıklarını duyurdu. Kiev yönetiminden ayrıca 'Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti' bilgisi paylaşıldı.'SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ'Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna'da belirlenen hedefleri elde edinceye kadar 'askeri operasyonu' sürdüreceklerini söyledi. Rus ordusunun 'askeri operasyonunun' genel olarak birinci etabının tamamlandığını belirtti.Şoygu, 'Bu durum, esas hedef olan Donbas'ın kurtarılmasına dikkati yoğunlaştırmaya izin verebilir' dedi. Rusya'nın NATO liderlerinin Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi sevkiyatına yönelik açıklamalarını dikkatli bir şekilde izlediğini vurgulayan Şoygu, 'Bu planlar gerçekleşirse uygun bir yanıt verilecek' diye konuştu.Öte yandan ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Kremlin'in Ukrayna'nın doğusuna odaklanacağını iddia etmesine rağmen Rus kuvvetlerinin Kiev'i ele geçirme hedefinden vazgeçmediğini tespit ettiğini paylaştı.VALİLİK BİNASI HEDEFTEUkrayna'nın güneyindeki Nikolayev kentinin valisi, idari binaya füze saldırısı düzenlendiğini söyledi. Nikolayev Valisi Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda binanın yarısının yıkıldığını, valinin makam odasının da isabet aldığını bildirdi. Mucize eseri yaklaşık 100 kişinin kurtulduğunu belirten Kim, enkaz altında 8 sivilin bulunduğunu, onları kurtarmak için çalıştıklarını belirtti.RUSYA, İSVİÇRE SAATLERINE EL KOYDUUkrayna işgali nedeniyle İsviçre'nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak Rus ajanlar lüks saat markası Audemars Piguet mağazasına baskın yaptı. Rusya Güvenlik Servisi (FSB) ajanları, Moskova'daki Audemars Piguet mağazasındaki tanesi 920 bin doları bulan lüks saatlere el koydu.TÜRK İMAMDAN MARİUPOL İÇİN YARDIM ÇAĞRISIRusya kuşatması altındaki Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin din görevlisi Mehmet Yüce yardım çağrısı yaptı. Ailesi ve camiye sığınan bir grup Türk ile Almanya'ya giden Yüce, yaşadıkları zor günleri anlattı.Herkese caminin kapılarını açtıklarını söyleyen Yüce, Mariupol'deki insanların çok zor durumda olduğunu ve çok fazla sivilin öldüğünü kaydetti. 'Şu an oradaki insanların acilen su, yiyecek, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi lazım' diyen Yüce, 'Hava şartları kötü, yağışlı ve sıcaklıkların eksi 10-15 derecelere düştüğü oldu.Şu an insanlar gerçekten açlık ve susuzluk çekiyor, temel ihtiyaç sorunları yaşıyor' şeklinde konuştu.