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Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görev kapsamı artırıldı. Darphane, hatıra madeni para ve bazı altık sikkeleri satışını yapabilecek hale geldi.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:41 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Darphane'nin görev kapsamı genişletildi
Darphane'nin görev tanımına ilişkin yapılan değişiklikle kurumun madeni hatıra paralar, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınların satışını gerçekleştirmesinin önü açıldı.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV KAPSAMI ARTTI

Kararnamede yapılan değişiklikler kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görev kapsamı genişletildi.

ARTIK HATIRA MADENİ PARALAR SATILABİLECEK

Buna göre Darphane, daha önce sadece basımı ve dağıtımından sorumlu olduğu madeni hatıra paraları satabilecek konuma getirildi.

CUMHURİYET ALTIN SİKKELERİ İLE CUMHURİYET ZİYNET ALTINLARI SATILACAK

Öte yandan, basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınların da satışını yapabilecek.

PARA SAHTECİLİĞİYLE İLGİLİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Darphane ayrıca, kıymetli maden ve madeni para sahteciliğiyle ilgili laboratuvar ve analiz çalışmalar yapacak.

DARPHANENİN GÖREV KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Eklenen maddeler neticesinde Darphane, 'kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlemek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için, bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak' ile 'kıymetli madenlerden ötürü ürün üretmek, ürettirmek, satmak ve dağıtımını yapmak, Hazineye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yoluyla elden çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak' görevlerinden de sorumlu olacak.

Darphane'ye yeni görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira döner sermaye tahsis edildi.

SERMAYE 5 KATINA ÇIKARTILABİLİR

Gerektiğinde bu sermaye tutarının Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabileceği de hükme bağlandı.

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