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CHP’nin kara propagandası çöktü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her fırsatta ‘Hükümetten destek alamıyoruz. Engelleniyoruz’ diyen CHP’li Belediyelerin kara propagandasını çökerten uygulamaya imza attı. CHP’li Gaziemir Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilçe belediyesine Yatırım Teşvik Belgesi verdi. Belge sayesinde Gaziemir Belediyesi, 24 milyon 364 lira tutarında 31 kalem araç ve iş makinesi alımında KDV’den muaf olacak. Vergi muafiyetiyle 4 milyon 367 bin lira tasarruf sağlanacak.

CHP’nin kara propagandası çöktü
Ekleme: 30.03.2022 - 12:56 Güncelleme: 30.03.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
CHP’nin kara propagandası çöktü
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir milletvekillerinin sık sık dillendirdiği 'Merkezi hükümet tarafından engelleniyoruz, İzmir'e yatırım yapılmıyor' şeklindeki kara propagandası çöktü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvurusu olumlu sonuçlanan Gaziemir Belediyesi, 'Yatırım Teşvik Belgesi' sahibi oldu.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda belgeyi almaya hak kazanan Gaziemir Belediyesi, 2022-2026 döneminde iş makinesi, temizlik araçları ve diğer teçhizatları satın alırken katma değer vergisinden muaf olacak. Belediye, Yatırım Teşvik Belgesi'yle, 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki 31 kalem araç ve iş makinesi alımında yüzde 18 Katma Değer Vergisi muafiyetinden faydalanacak. Yatırım Teşvik Belgesi'nin sağladığı vergi muafiyeti sayesinde belediye 4 milyon 367 bin 610 lira tasarruf edecek.

BAŞKAN ARDA AÇIKLADI

Müjdeli haber CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptıkları başvuru sonucunda Yatırım Teşvik Belgesi aldıklarını belirten Arda; "Bu kapsamda 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki iş makinesi alımında vergiden muaf olacağız ve 4 milyon 367 bin 610 lira belediyemizin kasasında kalacak" diye konuştu.
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CHP’nin kara propagandası çöktü
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