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Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Ekleme: 30.03.2022 - 17:23 Güncelleme: 30.03.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren "Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN "TEŞEKKÜR" MESAJI

Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür eden Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz.

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

TEKLİFİN AYRINTILARI NELER?

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın imzasını taşıyan, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. AK Partili Çam'ın komisyonda teklif hakkında sunum yapmasının ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi. Teklif, komisyonda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

ISRARLI TAKİBE HAPİS CEZASI GELİYOR

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, 'ısrarlı takip' ceza kanununa ilk kez giriyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç çocuğa veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun konutunu, okulunu terk etmesine yol açarsa ceza artacak.

EZİYETİN CEZASI 2 BUÇUK YILDAN, İŞKENCENİN CEZASI 5 YILDAN BAŞLAYACAK

Teklifle, sadece eşe veya boşanmış eşe değil, bütün kadınlara karşı işlenen, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında da ceza artacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis cezası olacak. Kadınlara yönelik eziyetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlayacak. İyi hal indirimine de sınırlandırılma getirilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

Teklifle, kadına karşı işlenen veya sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen şiddetin cezası da katlanacak. Kasten yaralama, katalog suç kapsamına alınarak tutuklu yargılama kolaylaştırılacak. Mağdur hem kadın hem de sağlık personeli ise cezası ayrı ayrı katlanacak. Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, sağlık mesleğinin icra ederken muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

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